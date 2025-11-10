Frío histórico en Chicago y el este de Estados Unidos

Ciudades del sur y la costa este enfrentan récords de temperaturas

El martes podría romper récords diarios de bajas temperaturas en estados del sur como Alabama, Mississippi, Georgia, Louisiana y Florida. Ciudades como Birmingham, Baton Rouge, Savannah, Tampa y Fort Myers verán amaneceres con valores inusualmente bajos para noviembre.

La costa este también sentirá la ola de frío: Washington amanecerá cerca de los -1 °C y Nueva York no superará los 4 °C el martes por la tarde. La sensación térmica podría alcanzar los -6 °C. En tanto, Chicago seguirá en alerta por el efecto del aire ártico sobre el lago Michigan, que intensifica el clima extremo y las nevadas.

Ola-polar-en-estados-unidos-frio.jpg Se prevén temperaturas mínimas cercanas o por debajo del punto de congelación en lugares como Texas, Florida y los Apalaches.

Pronóstico semanal: cuándo termina el frío extremo

Aunque la ola polar sorprendió por su intensidad, no durará mucho. Según el pronóstico, las temperaturas en el centro del país comenzarán a recuperarse el martes, y el este de Estados Unidos sentirá un alivio hacia el miércoles.

Las nevadas persistirán en las zonas a sotavento de los Grandes Lagos y en los Apalaches, donde podrían acumularse varios centímetros, especialmente en áreas elevadas de Virginia Occidental, Carolina del Norte y Tennessee.

Para el jueves, se espera una mejora en las temperaturas en la mayor parte del país. Pero por ahora, Chicago y buena parte del este norteamericano viven un arranque de semana marcado por un frío inusual incluso para esta época del año.