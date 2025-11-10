Frío histórico en Chicago y el este de Estados Unidos

El invierno se adelantó en Estados Unidos, una masa de aire ártico está provocando un descenso brutal de las temperaturas en los dos tercios orientales del país, con sensación térmica bajo cero desde el Medio Oeste hasta el sur. En Chicago, el impacto del aire polar se siente con fuerza y podría marcar cifras récord para noviembre.
La mañana de este lunes se perfila como la más fría desde la primavera para millones de personas al este de las Rocosas, y el martes será aún peor. Se prevén temperaturas mínimas cercanas o por debajo del punto de congelación en lugares como Texas, Florida y los Apalaches.
En Atlanta, el cambio será drástico: el domingo la máxima rondó los 21 °C, pero este lunes el termómetro apenas alcanzará los 3 °C, y el martes podría caer hasta -1 °C, la mañana más fría desde febrero.
Ciudades del sur y la costa este enfrentan récords de temperaturas
El martes podría romper récords diarios de bajas temperaturas en estados del sur como Alabama, Mississippi, Georgia, Louisiana y Florida. Ciudades como Birmingham, Baton Rouge, Savannah, Tampa y Fort Myers verán amaneceres con valores inusualmente bajos para noviembre.
La costa este también sentirá la ola de frío: Washington amanecerá cerca de los -1 °C y Nueva York no superará los 4 °C el martes por la tarde. La sensación térmica podría alcanzar los -6 °C. En tanto, Chicago seguirá en alerta por el efecto del aire ártico sobre el lago Michigan, que intensifica el clima extremo y las nevadas.
Pronóstico semanal: cuándo termina el frío extremo
Aunque la ola polar sorprendió por su intensidad, no durará mucho. Según el pronóstico, las temperaturas en el centro del país comenzarán a recuperarse el martes, y el este de Estados Unidos sentirá un alivio hacia el miércoles.
Las nevadas persistirán en las zonas a sotavento de los Grandes Lagos y en los Apalaches, donde podrían acumularse varios centímetros, especialmente en áreas elevadas de Virginia Occidental, Carolina del Norte y Tennessee.
Para el jueves, se espera una mejora en las temperaturas en la mayor parte del país. Pero por ahora, Chicago y buena parte del este norteamericano viven un arranque de semana marcado por un frío inusual incluso para esta época del año.