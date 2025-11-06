En Chicago, un juez federal ordena cambios en la detención de inmigrantes

chicago inmigrantes efe 2 Agentes de policía vigilando la entrada del centro de detención del ICE en Broadview, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH.

Los inmigrantes deberán tener acceso a duchas cada dos días, baños en condiciones adecuadas y tres comidas diarias acompañadas de agua potable. ICE también deberá garantizar el suministro de medicamentos recetados y permitir la entrega de nuevos tratamientos por parte de familiares o abogados.

El fallo exige que cada detenido pueda comunicarse de manera privada y gratuita con su defensor legal, reciba una lista de abogados que brinden asistencia gratuita en inglés y español, y cuente con servicios de interpretación. Todos los detenidos deberán figurar en el Sistema de Localización en Línea de ICE para que sus familiares sepan dónde están.

Críticas por el trato a los inmigrantes en Chicago

Durante la audiencia, varios detenidos denunciaron hacinamiento y trato degradante. Los abogados del Gobierno alegaron que las instalaciones se limpian a diario y culparon a las leyes de Illinois por las limitaciones para trasladar a los detenidos.

El juez federal fue tajante: “Obligar a alguien a dormir en el suelo junto a un inodoro es obviamente inconstitucional”. Recordó que los inmigrantes no son delincuentes convictos, sino personas bajo detención civil que merecen condiciones humanas y dignas.