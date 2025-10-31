En Chicago demandan a las autoridades por condiciones inhumanas en centro de detención de inmigrantes

protestas chicago donald trump efe 2 La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defiende las redadas de ICE en Chicago.

Condiciones denunciadas como “inhumanas”

Alexa Van Brunt, abogada principal del Centro de Justicia MacArthur, aseguró que miembros de la comunidad inmigrante están siendo “secuestrados en las calles, hacinados en celdas, privados de alimentos y atención médica, y forzados a renunciar a sus derechos legales”.

Los abogados acusan al ICE, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de violar derechos constitucionales, entre ellos el debido proceso y la asistencia letrada.

El centro de Broadview, en las afueras de Chicago, ha sido señalado durante meses por su sobrepoblación y falta de acceso a defensa legal. Según abogados y familiares, allí llegan a permanecer hasta 200 personas al mismo tiempo.

Protestas y fallos judiciales en Chicago

Las denuncias contra el centro también provocaron manifestaciones que terminaron con arrestos y una nueva detención de manifestantes.

Una coalición de medios y activistas presentó otra demanda, alegando que agentes federales usaron gases lacrimógenos y otras armas de forma ilegal.

La jueza federal Sara Ellis falló a favor de los demandantes y ordenó que los agentes federales en Chicago lleven placas visibles y cámaras corporales, además de prohibir el uso de técnicas violentas contra manifestantes pacíficos y periodistas.