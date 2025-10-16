Ordenan que agentes en Chicago usen cámaras corporales tras denuncias de violencia en redadas migratorias

La medida alcanza a los efectivos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a las unidades de apoyo que colaboran con ICE en el cumplimiento de redadas y deportaciones.

chicago policia texas efe 2 Chicago fue escenario de protestas y reclamos contra las políticas migratorias del gobierno federal, en medio de operativos destinados a detener a personas con órdenes de deportación.

Más control y registro de los operativos

El tribunal estableció que las cámaras corporales deberán activarse en todo momento durante una intervención. Los videos grabados serán revisados en investigaciones internas y podrán utilizarse como evidencia en procedimientos judiciales o disciplinarios.

La orden surge después de que grupos de derechos civiles y abogados de inmigración presentaran demandas colectivas por presunto uso excesivo de la fuerza durante redadas recientes, algunas de las cuales dejaron personas heridas y decenas de detenidos.

El fallo fue celebrado por organizaciones locales como el Chicago Immigrant Rights Coalition, que lo consideraron un avance hacia una mayor supervisión del Gobierno de Estados Unidos y un paso necesario para restaurar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas federales.

Contexto migratorio en Chicago

Según activistas, muchos de los afectados son latinos, incluidos argentinos y mexicanos residentes en Illinois, que viven con temor a ser arrestados en sus vecindarios.

El juez también pidió al Departamento de Justicia elaborar un informe sobre los procedimientos aplicados durante los operativos federales y sus impactos sociales.

La medida busca prevenir nuevos abusos y reforzar la transparencia en la actuación del Gobierno de Estados Unidos en contextos migratorios.