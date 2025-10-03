Protestas en Chicago contra las políticas migratorias de Donald Trump

Enfrentamientos y arrestos en Chicago

Desde temprano, manifestantes bloquearon la entrada y salida de vehículos. La policía respondió con presencia de agentes estatales antidisturbios y efectivos federales camuflados.

Las autoridades confirmaron al menos seis arrestos, con cargos por resistencia, obstrucción y agresión agravada contra oficiales. Varios grupos portaban carteles con mensajes como “Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos”, mientras conductores que pasaban alternaban entre bocinazos de apoyo y abucheos.

En semanas recientes, las protestas en Chicago se han intensificado, con denuncias de uso de gas lacrimógeno, municiones de goma y otras armas menos letales contra los manifestantes.

Restricciones al uso de drones

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza solicitó prohibir temporalmente el uso de drones en un radio de 28 kilómetros alrededor del centro de Chicago, argumentando una “amenaza creíble” contra las fuerzas del orden.

La Administración Federal de Aviación (FAA) implementó la medida, vigente hasta el 12 de octubre. Sin embargo, organizaciones civiles como la ACLU de Illinois criticaron la decisión, señalando que se trata de tácticas militares impropias contra civiles y una estrategia que reduce la supervisión pública.

“Es peligroso para las personas que son blanco de estas acciones y para toda la comunidad”, advirtió Ed Yohnka, director de la ACLU local.