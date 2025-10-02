Violento ataque a una sinagoga: dos muertos y tres heridos en el Día del Perdón.

Manchester sinagoga ataque El atacante portaba un cinturón con varios explosivos pero la Policía impidió a balazos que ingresara a la sinagoga. Foto gentileza telecinco.es

"Un hombre que se cree es el agresor, recibió disparos de armas de fuego de la policía y también se cree que falleció. Actualmente no se puede confirmar debido a problemas de seguridad relacionados con objetos sospechosos que llevaba consigo. Se ha llamado a la unidad de desactivación de explosivos, que ya se encuentra en el lugar", in formó un oficial de la policía de Gran Manchester a través de su cuenta oficial en la red X.

El atentado se produjo en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, mientras los fieles se encontraban reunidos en el interior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road, Manchester.

Un comunicado de la Policía del Gran Manchester indicaba que recibió una llamada a las 9.31 de este jueves el informe de que un coche había sido conducido contra el público, y que el conductor había apuñalado a varias personas.

"Estamos agradecidos con el miembro del público cuya rápida respuesta a lo que presenció permitió nuestra rápida acción y, como resultado, se le impidió al agresor entrar a la sinagoga", explicó la policía de Manchester.

Además, agregaron que dos personas, miembros de la comunidad judía, murieron en el violento ataque, mientras que otras resultaron heridas, entre ellas tres que se encontraban internadas en la tarde de este jueves en un hospital en estado grave.

Manchester sinagoga policía En la jornada más sagrada para la comunidad judía, dos personas murieron y tres fueron heridas en un violento ataque a una sinagoga. Foto gentileza rtve.es

En tanto, New York Times en español publicó comentarios del comisario jefe de la Policía de Manchester, Stephen Watson, quien explicó que los agentes de la Policía del Gran Manchester le dispararon al atacante mortalmente en los siete minutos siguientes a la llamada de alerta.

El oficial confirmó que el hombre llevaba un chaleco que parecía contener un artefacto explosivo y la policía logró impedir que entrara en la sinagoga, lugar en el que tenía por objetivo hacer estallar una bomba.