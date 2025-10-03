Hamas se compromete a liberar todos los rehenes bajo el plan propuesto por Donald Trump

La hoja de ruta de Donald Trump

El anuncio ocurre pocos días después de que Donald Trump le diera a Hamas un plazo hasta el domingo a las 18 (hora de Washington) para aceptar su plan de paz de 20 puntos, advirtiendo que “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” si no lo hacía.

El plan presentado en la Casa Blanca contempla el fin inmediato de la guerra, la liberación de rehenes, desmilitarización de Gaza y el establecimiento de un gobierno transitorio supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. Netanyahu, primer ministro de Israel, dio su apoyo inicial al plan.

Hamas Gaza Donald Trump efe 2 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump impuso su hoja de ruta a Hamas (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Will Oliver.

Desafíos y expectativas

A pesar del compromiso de Hamas, surgen preguntas sobre la implementación: cómo garantizar la seguridad de los rehenes liberados, qué condiciones impondrá Israel y cómo supervisar el cese de hostilidades.

Si bien el anuncio marca un importante avance diplomático, los detalles del intercambio aún deben definirse. En esta etapa, el rol de Donald Trump será clave, en su postura como mediador y en asegurar que las partes cumplan los acuerdos pactados.