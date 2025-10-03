Inicio Mundo Hamas
Medio Oriente

Hamas se compromete a liberar todos los rehenes bajo el plan propuesto por Donald Trump

Hamas acepta liberar todos los rehenes israelíes bajo condiciones estipuladas por Donald Trump y muestra disposición a negociar un acuerdo de paz inmediato

Por UNO
Fotografías de los rehenes israelíes en poder de Hamás en Gaza

Fotografías de los rehenes israelíes en poder de Hamás en Gaza, ubicadas en el centro de Jerusalén (Archivo). Crédito: EFE/Abir Sultan.

La organización declaró que esta decisión fue tomada “tras un estudio exhaustivo” y como paso hacia el “cese de las hostilidades”. Hamas condicionó la liberación a que se cumplan ciertos requisitos “sobre el terreno” y sugirió que comenzará negociaciones mediadas para definir el intercambio.

En su comunicado, Hamas también reafirmó que apoyará la transferencia de la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino independiente, que actuaría con consenso nacional y respaldo árabe e islámico.

La hoja de ruta de Donald Trump

El anuncio ocurre pocos días después de que Donald Trump le diera a Hamas un plazo hasta el domingo a las 18 (hora de Washington) para aceptar su plan de paz de 20 puntos, advirtiendo que “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” si no lo hacía.

El plan presentado en la Casa Blanca contempla el fin inmediato de la guerra, la liberación de rehenes, desmilitarización de Gaza y el establecimiento de un gobierno transitorio supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. Netanyahu, primer ministro de Israel, dio su apoyo inicial al plan.

Hamas Gaza Donald Trump efe 2
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump impuso su hoja de ruta a Hamas (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Will Oliver.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump impuso su hoja de ruta a Hamas (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Will Oliver.

Desafíos y expectativas

A pesar del compromiso de Hamas, surgen preguntas sobre la implementación: cómo garantizar la seguridad de los rehenes liberados, qué condiciones impondrá Israel y cómo supervisar el cese de hostilidades.

Si bien el anuncio marca un importante avance diplomático, los detalles del intercambio aún deben definirse. En esta etapa, el rol de Donald Trump será clave, en su postura como mediador y en asegurar que las partes cumplan los acuerdos pactados.

Fuentes: EFE, Reuters y AP.

Temas relacionados:

Te puede interesar