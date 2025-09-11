Hamas acusa a Estados Unidos de complicidad en bombardeo israelí en Catar

GAZA-hamas-efe-2.jpg

Seis muertos en el bombardeo a Doha

El ataque dejó seis víctimas fatales: cinco miembros de Hamas, entre ellos Hammam al Hayya, y un ciudadano catarí. Ninguno de los integrantes principales de la delegación negociadora perdió la vida, de acuerdo con la organización.

El mismo día, en Doha, se celebró un funeral multitudinario encabezado por el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani. Fotografías difundidas por la prensa palestina mostraron la presencia de figuras políticas de Hamas, como Osama Hamdam e Izzat al Rishq, durante la ceremonia.

Israel mantiene silencio sobre la operación

Israel aún evalúa los resultados de la operación y no ha confirmado la muerte de miembros clave de Hamas en el ataque. Sin embargo, para la organización palestina, la acción fue un intento directo de frenar los diálogos de paz en Gaza.

La acusación de complicidad contra Estados Unidos se suma a la creciente tensión diplomática en Medio Oriente, justo cuando la mediación de Catar buscaba mantener vivas las negociaciones de alto el fuego.