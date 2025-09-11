Inicio Mundo Hamas
Hamas acusa a Estados Unidos de complicidad en bombardeo israelí en Catar

Hamas responsabiliza a Estados Unidos del ataque israelí en Doha, Catar, que dejó seis muertos y aumenta la tensión por la tregua en Gaza

Manifestantes queman banderas de Estados Unidos e Israel durante una manifestación (Archivo). Crédito: EFE/ROLEX DELA PENA.

El grupo islamista Hamas acusó este jueves a Estados Unidos de ser un “cómplice total” en el reciente bombardeo israelí en Doha, Catar. Según Fawzi Barhoum, portavoz del movimiento, Washington carga una “responsabilidad política y moral” por apoyar de manera constante lo que calificó como agresiones y crímenes de Israel contra el pueblo palestino en Gaza.

Hamas responsabiliza a Estados Unidos por el ataque

Según informa EFE, en un comunicado en video, Barhoum afirmó que el gobierno de Estados Unidos ha respaldado de forma directa la ofensiva israelí. La acusación se produjo después de que un ataque aéreo alcanzara la vivienda de Khalil al Hayya, líder de la delegación negociadora de Hamas, en la capital catarí. El presidente Donald Trump criticó el ataque de Israel.

El portavoz detalló que, al momento del bombardeo, la delegación discutía la respuesta a una nueva propuesta de tregua entregada un día antes por el primer ministro de Catar. La explosión dejó heridas a familiares de Al Hayya, incluida su esposa y la nuera cuyo esposo, Hammam al Hayya, murió en el ataque junto con sus hijos pequeños.

Refugiados palestinos en el oeste de Yabalia (Archivo). Hamas culpa del ataque israel&iacute; en Catar a Estados Unidos. Cr&eacute;dito: EFE/EPA/Haitham Imad.

Seis muertos en el bombardeo a Doha

El ataque dejó seis víctimas fatales: cinco miembros de Hamas, entre ellos Hammam al Hayya, y un ciudadano catarí. Ninguno de los integrantes principales de la delegación negociadora perdió la vida, de acuerdo con la organización.

El mismo día, en Doha, se celebró un funeral multitudinario encabezado por el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani. Fotografías difundidas por la prensa palestina mostraron la presencia de figuras políticas de Hamas, como Osama Hamdam e Izzat al Rishq, durante la ceremonia.

Israel mantiene silencio sobre la operación

Israel aún evalúa los resultados de la operación y no ha confirmado la muerte de miembros clave de Hamas en el ataque. Sin embargo, para la organización palestina, la acción fue un intento directo de frenar los diálogos de paz en Gaza.

La acusación de complicidad contra Estados Unidos se suma a la creciente tensión diplomática en Medio Oriente, justo cuando la mediación de Catar buscaba mantener vivas las negociaciones de alto el fuego.

