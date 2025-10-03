Inicio Policiales Narcotráfico
En Capital y Godoy Cruz

Capturaron a 4 mujeres y 3 hombres en operativos contra el narcotráfico en Mendoza

Las 7 personas fueron detenidas en casas de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz, donde la Policía hizo diversos allanamientos por narcotráfico

Por UNO
Cuatro mujeres y 3 hombres fueron detenidos en un operativo contra el narcotráfico. 

Cuatro mujeres y 3 hombres fueron detenidos en un operativo contra el narcotráfico. 

Foto: Ministerio de Seguridad

Cuatro mujeres y tres hombres fueron detenidos en varios allanamientos realizados por la Policía en barrios de Capital y Godoy Cruz. El operativo contra el narcotráfico fue positivo, con secuestro de drogas, celulares, dinero y otros elementos que serán analizados en la causa.

Personal de la Lucha contra el Narcotráfico hizo los allanamientos en casas del barrio San Martín, de Capital, donde detuvieron a 3 mujeres de 30, 50 y 75 años, y un hombre de 28 años, mientras que en el barrio Parque Norte, de Godoy Cruz, atraparon a una mujer y 2 hombres.

narcotráfico mendoza capital y godoy cruz 2
El operativo contra el narcotráfico en Capital y Godoy Cruz terminó con 7 detenidos.

El operativo contra el narcotráfico en Capital y Godoy Cruz terminó con 7 detenidos.

Los detenidos son parte de una investigación por la venta de drogas en diferentes puntos de esas barriadas.

Secuestros en los allanamientos por narcotráfico

Así fue como en los operativos de Capital hallaron 36 envoltorios de marihuana y otros 81 de cocaína, además de esta sustancia compactada y en polvo. También secuestraron elementos de corte y fraccionamiento, y $122.550 que serían de la comercialización de la droga.

Además, incautaron 4 celulares que son de mucha importancia para la causa, ya que con ellos buscan tener los contactos y con quiénes trataban estas personas para identificar a toda la organización criminal, además de saber quiénes son los líderes.

narcotráfico mendoza capital y godoy cruz 3
Secuestraron drogas, dinero, y celulares que son analizados en la causa por narcotráfico.

Secuestraron drogas, dinero, y celulares que son analizados en la causa por narcotráfico.

En Godoy Cruz secuestraron 448 envoltorios con droga, 71 con flores de marihuana, 3 porros y elementos para manipular estos estupefacientes.

También en estos allanamientos hallaron 4 celulares que serán analizados para llegar a los máximos responsables del narcotráfico.

En estos operativos contra el narcotráfico, la Policía secuestró poco más de 250 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana. Los detenidos quedaron todos a disposición de la Justicia.

Temas relacionados:

Te puede interesar