Capturaron a 4 mujeres y 3 hombres en operativos contra el narcotráfico en Mendoza

Los detenidos son parte de una investigación por la venta de drogas en diferentes puntos de esas barriadas.

Secuestros en los allanamientos por narcotráfico

Así fue como en los operativos de Capital hallaron 36 envoltorios de marihuana y otros 81 de cocaína, además de esta sustancia compactada y en polvo. También secuestraron elementos de corte y fraccionamiento, y $122.550 que serían de la comercialización de la droga.

Además, incautaron 4 celulares que son de mucha importancia para la causa, ya que con ellos buscan tener los contactos y con quiénes trataban estas personas para identificar a toda la organización criminal, además de saber quiénes son los líderes.

narcotráfico mendoza capital y godoy cruz 3 Secuestraron drogas, dinero, y celulares que son analizados en la causa por narcotráfico. Foto: Ministerio de Seguridad

En Godoy Cruz secuestraron 448 envoltorios con droga, 71 con flores de marihuana, 3 porros y elementos para manipular estos estupefacientes.

También en estos allanamientos hallaron 4 celulares que serán analizados para llegar a los máximos responsables del narcotráfico.

En estos operativos contra el narcotráfico, la Policía secuestró poco más de 250 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana. Los detenidos quedaron todos a disposición de la Justicia.