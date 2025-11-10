El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una solicitud para revocar su histórica decisión de 2015 que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país. La Corte desestimó sin comentarios la apelación de Kim Davis, exsecretaria judicial de Kentucky, quien se negó a otorgar licencias matrimoniales a personas del mismo sexo tras el fallo del caso Obergefell vs. Hodges.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos mantiene la legalización del matrimonio igualitario en todo el país
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó revertir la ley que garantiza el matrimonio igualitario. Qué implica para los derechos civiles
Davis buscaba revertir una orden judicial que la obliga a pagar 360.000 dólares en daños y honorarios legales a una pareja afectada.
Sus abogados basaron la apelación en declaraciones del juez Clarence Thomas, el único magistrado actual que ha pedido anular la legalización del matrimonio igualitario.
Los jueces conservadores y el precedente del aborto
Thomas, junto a John Roberts y Samuel Alito, fue uno de los disidentes en 2015. Aunque Alito mantiene sus críticas, aclaró que no apoya una revocación.
La jueza Amy Coney Barrett, que se incorporó después del fallo, ha dicho que algunos precedentes deben revisarse, como ocurrió con el aborto en 2022, pero señaló que el matrimonio entre personas del mismo sexo pertenece a “una categoría diferente”, ya que millones de familias se formaron bajo esa ley.
Una decisión celebrada por los derechos civiles
La presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, Kelley Robinson, celebró el fallo: “La Corte dejó claro que negarse a respetar los derechos constitucionales de los demás tiene consecuencias”.
Kim Davis se hizo conocida en 2015 por negarse a emitir licencias alegando motivos religiosos, lo que la llevó incluso a prisión. Desde entonces perdió su cargo público y las leyes de Kentucky fueron modificadas para evitar casos similares.
Fuente: AP News