El Tribunal Supremo de Estados Unidos mantiene la legalización del matrimonio igualitario en todo el país

Matrimonio Igualitario horizontal El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una solicitud para revocar su histórica decisión de 2015 que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país.

Los jueces conservadores y el precedente del aborto

Thomas, junto a John Roberts y Samuel Alito, fue uno de los disidentes en 2015. Aunque Alito mantiene sus críticas, aclaró que no apoya una revocación.

La jueza Amy Coney Barrett, que se incorporó después del fallo, ha dicho que algunos precedentes deben revisarse, como ocurrió con el aborto en 2022, pero señaló que el matrimonio entre personas del mismo sexo pertenece a “una categoría diferente”, ya que millones de familias se formaron bajo esa ley.

Una decisión celebrada por los derechos civiles

La presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, Kelley Robinson, celebró el fallo: “La Corte dejó claro que negarse a respetar los derechos constitucionales de los demás tiene consecuencias”.

Kim Davis se hizo conocida en 2015 por negarse a emitir licencias alegando motivos religiosos, lo que la llevó incluso a prisión. Desde entonces perdió su cargo público y las leyes de Kentucky fueron modificadas para evitar casos similares.