Viajar al Mundial 2026: lo que necesitás saber según la Cancillería argentina

Canadá - México - Estados Unidos - Mundial Por primera vez tres países serán sede del Mundial. En este caso Canadá, Estados Unidos y México recibirán las delegaciones.

En el caso de Canadá, los viajeros requieren una visa de turista o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), esta última válida únicamente si se accede por vía aérea y se ha tenido un visado canadiense en la última década o si se posee una visa estadounidense vigente.

Por su parte, México solicita pasaporte al día, pasajes confirmados, reservas de alojamiento pagadas o carta de invitación, y un respaldo financiero mínimo de U$S 500 por persona, al cual se deben sumar U$S 50 diarios adicionales a partir del octavo día de permanencia. Las decisiones de la autoridad migratoria mexicana son de carácter definitivo y no admiten apelación en caso de rechazo.

Salud y contratación de seguros para el Mundial 2026

El sistema sanitario de los países organizadores presenta costos elevados, por lo que el gobierno nacional remarcó la obligatoriedad de contratar un seguro médico integral con cobertura para urgencias, preexistencias y eventuales repatriaciones. En Estados Unidos la medicina es privada, el costo es alto, y en Canadá la atención se limita a residentes locales. Allí la internación diaria para un extranjero puede superar los U$S 9.900.

En México, todas las prestaciones médicas, incluidas las de carácter público, son aranceladas para los turistas que viajen por el Mundial 2026. El Ministerio de Relaciones Exteriores aconsejó viajar con las recetas oficiales correspondientes a medicamentos de uso personal para evitar inconvenientes en las aduanas y prever fondos ante cualquier contingencia sanitaria durante la estadía.

Sedes del mundial Las sedes donde se jugará el mundial en América del Norte.

Normas de conducta y leyes locales para el Mundial 2026

Las normativas de seguridad pública conllevan sanciones severas ante infracciones. Las guías gubernamentales señalan que en varias regiones de Estados Unidos está permitida la portación de armas de fuego bajo condiciones legales específicas, por lo que se sugiere evitar confrontaciones o discusiones en la vía pública. Con respecto al transporte vehicular, la licencia de conducir argentina es válida en territorio estadounidense, aunque se aconseja tramitar preventivamente el Permiso Internacional de Conducir.

En materia de estupefacientes, la tenencia o consumo de drogas ilegales en México califica como delito grave y acarrea prisión preventiva automática. Respecto al alojamiento, los organismos oficiales sugieren conservar los comprobantes de pago, efectuar operaciones comerciales exclusivamente por canales electrónicos seguros y evitar la transferencia directa de dinero hacia cuentas de terceros con el fin de prevenir estafas informáticas.

Acceso y seguridad en los estadios del Mundial 2026

La organización del certamen deportivo implementará controles de acceso rigurosos en las 16 sedes de la competencia. Las entradas para los encuentros de fútbol se comercializan de forma digital y únicamente se validarán a través de la aplicación oficial de la FIFA, quedando prohibida la reventa en espacios públicos o plataformas informales.

Las delegaciones policiales locales aplicarán penalidades estrictas que contemplan multas, arrestos y la deportación inmediata de los ciudadanos ante episodios de violencia física o verbal, expresiones de carácter discriminatorio, consumo indebido de bebidas alcohólicas fuera de los sectores habilitados o el ingreso no autorizado a zonas restringidas dentro de los predios deportivos.

Las representaciones consulares y embajadas argentinas en las ciudades sedes permanecerán operativas para brindar asistencia administrativa frente al extravío de documentos de identidad o emergencias legales justificadas. De esta manera, las autoridades buscan que el contingente de argentinos que se traslade al norte del continente tenga un viaje seguro, ordenado y sin contratiempos legales.