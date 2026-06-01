La inesperada cábala de Messi en la previa del Mundial 2026: "ya cumplió en Qatar"

La inesperada cábala de Messi en la previa del Mundial 2026

Más allá del aislamiento estratégico del diez, lo que verdaderamente encendió las alarmas de la ilusión en la previa del Mundial 2026 fue el número asignado a su habitación, algo que también tiene que ver con el histórico logro conseguido en tierras árabes.

En aquel entonces, Messi concentró en la habitación 201, y los hinchas más minuciosos realizaron una interpretación matemática y simbólica: la suma de sus dígitos (2+1) daba como resultado tres, justamente el número de la estrella que la Albiceleste buscaba y finalmente conquistó.

Ahora, el número de la pieza del diez, demostrando que la teoría cobró fuerza y llamó la atención hasta de los utileros del plantel, es la 202.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Crackbol10/status/2061300308681126382&partner=&hide_thread=false La habitación de Messi en Qatar 2022 fue la 201 que muchos creían que podría darnos una señal de la tercera estrella que buscaba Argentina (2+0+1=3)



Ahora la habitación de Messi para el Mundial 2026 es la 202 ...



Anulo mufaaa pic.twitter.com/i4siNC6lAK — Sebas Crackbol (@Crackbol10) June 1, 2026

A menos de dos semanas para el tan esperado debut mundialista, Messi y compañía ya se encuentran a la espera de lo que será la defensa de la corona, y queda demostrado que no quieren dejar nada librado al azar.

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