La inesperada cábala de Messi en la previa del Mundial 2026: "ya cumplió en Qatar"

La inesperada cábala de Messi en la previa del Mundial 2026
Más allá del aislamiento estratégico del diez, lo que verdaderamente encendió las alarmas de la ilusión en la previa del Mundial 2026 fue el número asignado a su habitación, algo que también tiene que ver con el histórico logro conseguido en tierras árabes.
En aquel entonces, Messi concentró en la habitación 201, y los hinchas más minuciosos realizaron una interpretación matemática y simbólica: la suma de sus dígitos (2+1) daba como resultado tres, justamente el número de la estrella que la Albiceleste buscaba y finalmente conquistó.
Ahora, el número de la pieza del diez, demostrando que la teoría cobró fuerza y llamó la atención hasta de los utileros del plantel, es la 202.
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A menos de dos semanas para el tan esperado debut mundialista, Messi y compañía ya se encuentran a la espera de lo que será la defensa de la corona, y queda demostrado que no quieren dejar nada librado al azar.
El estado actual de los lesionados en la Selección Argentina
- Lionel Messi: está tocado. No jugaría en el amistoso contra Honduras, pero llega al debut contra Argelia en la Copa del Mundo.
- Dibu Martínez: la lesión más grave es la suya. Es una fractura muy chica. Los siguientes días serán de reposo y no va a atajar en ninguno de los amistosos.
- Leandro Paredes: no está desgarrado. Jugó con una contractura ante Universidad Católica. Tiene una pequeña molestia.
- Nicolás González: está prácticamente recuperado del desgarro.
- Nahuel Molina: se está por recuperar del desgarro.
- Nicolás Paz: no se le agravó el golpe. Va a poder jugar en el debut de la Copa del Mundo.
- Gonzalo Montiel: está desgarrado. Por eso viajaron Agustín Giay y Nicolás Capaldo.