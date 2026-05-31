Argelia, rival de la Selección argentina, presentó la lista de convocados para el Mundial

Los elegidos de Argelia en el grupo de la Selección argentina

Arqueros: Luca Zidane (Granada/España), Oussama Benbot (USM Alger/Argelia), Melvin Mastil (Stade Nyonnais/Suiza), Abdelatif Ramdane (CS Constantine/Argelia).

Defensores: Rafik Belghali (Hellas Verona/Italia), Samir Chergui (Red Star FC/Francia), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/Inglaterra), Jaouen Hadjam (Young Boys/Suiza), Aïssa Mandi (Lille/Francia), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund(Alemania), Zineddine Belaïd (JS Kabylie/Argelia), Achref Abada (USM Alger/Argelia), Mohamed Amine Tougai (ES Tunis/Túnez).

Mediocampistas: Nabil Bentaleb (Lille/Francia), Hicham Boudaoui (Nice/Francia), Houssem Aouar (Al-Ittihad/Arabia Saudita), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt/Alemania), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Alemania), Yacine Titraoui (Charleroi/Bélgica), Ramiz Zerrouki (Twente/Países Bajos).

Delanteros: Mohamed Amoura (Wolfsburg/Alemania), Nadhir Benbouali (Gyor/Hungría), Adil Boulbina (Al-Duhail/Qatar), Farès Ghedjemis (Frosinone/Italia), Amine Gouiri (Marsella/Francia), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/Países Bajos), Riyad Mahrez (Al-Ahli/Arabia Saudita).

Luca Zidane es el hijo de Zinedine y decidió no defender los colores de Francia (donde nació) para ser arquero de Argelia, país de las raíces de su padre.

Luca Zidane Luca Zidane tiene posibilidades de jugar contra la Selección argentina.

El fixture de Argelia con el debut de la Selección argentina

Argelia es parte del Grupo J junto a la Selección argentina, Austria y Jordania:

Fecha 1 vs. Argentina: martes 16 de junio - 22 horas.

Fecha 2 vs. Jordania: martes 23 de junio - 12 horas.

Fecha 3 vs. Austria: sábado 27 de junio - 23 horas.

Argelia El entrenador intentará conseguir un buen resultado contra la Selección argentina.

El mejor desempeño del equipo africano fue en la edición de 2014 donde cayó en la prórroga por 2 a 1 frente a Alemania en octavos de final. El equipo germano finalmente se consagró campeón.

Argelia actualmente ocupa el puesto 28 del ranking de la FIFA y en cuanto a las selecciones africanas está en el cuarto lugar.