Inicio Ovación Mundial Selección argentina
Está el hijo de Zinedine Zidane

Argelia, rival de la Selección argentina, presentó la lista de convocados para el Mundial

Dieron a conocer a 27 jugadores que serán parte de la lista de Argelia, quienes comparten grupo con la Selección argentina; el DT debe borrar a uno

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Argelia debutará contra la Selección argentina.

Argelia debutará contra la Selección argentina.

12 años tuvieron que pasar para que Argelia regrese a disputar un Mundial y el entrenador Vladimir Petkovic ya tiene a los elegidos que serán parte del plantel que jugarán con la Selección argentina en el debut de ambos combinados en la cita máxima.

El DT informó que aún tiene una duda por lo que convocó a 27 jugadores en vez de los 26 que debe presentar ante la FIFA por lo que tendrá que elegir entre cuatro arqueros y uno de ellos es el hijo de Zinedine Zidane.

argelia-copa-africana-11-titular
Argelia debutar&aacute; contra la Selecci&oacute;n argentina.

Argelia debutará contra la Selección argentina.

Los elegidos de Argelia en el grupo de la Selección argentina

  • Arqueros: Luca Zidane (Granada/España), Oussama Benbot (USM Alger/Argelia), Melvin Mastil (Stade Nyonnais/Suiza), Abdelatif Ramdane (CS Constantine/Argelia).
  • Defensores: Rafik Belghali (Hellas Verona/Italia), Samir Chergui (Red Star FC/Francia), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/Inglaterra), Jaouen Hadjam (Young Boys/Suiza), Aïssa Mandi (Lille/Francia), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund(Alemania), Zineddine Belaïd (JS Kabylie/Argelia), Achref Abada (USM Alger/Argelia), Mohamed Amine Tougai (ES Tunis/Túnez).
  • Mediocampistas: Nabil Bentaleb (Lille/Francia), Hicham Boudaoui (Nice/Francia), Houssem Aouar (Al-Ittihad/Arabia Saudita), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt/Alemania), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Alemania), Yacine Titraoui (Charleroi/Bélgica), Ramiz Zerrouki (Twente/Países Bajos).
  • Delanteros: Mohamed Amoura (Wolfsburg/Alemania), Nadhir Benbouali (Gyor/Hungría), Adil Boulbina (Al-Duhail/Qatar), Farès Ghedjemis (Frosinone/Italia), Amine Gouiri (Marsella/Francia), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/Países Bajos), Riyad Mahrez (Al-Ahli/Arabia Saudita).
Embed

Luca Zidane es el hijo de Zinedine y decidió no defender los colores de Francia (donde nació) para ser arquero de Argelia, país de las raíces de su padre.

Luca Zidane
Luca Zidane tiene posibilidades de jugar contra la Selecci&oacute;n argentina.

Luca Zidane tiene posibilidades de jugar contra la Selección argentina.

El fixture de Argelia con el debut de la Selección argentina

Argelia es parte del Grupo J junto a la Selección argentina, Austria y Jordania:

  • Fecha 1 vs. Argentina: martes 16 de junio - 22 horas.
  • Fecha 2 vs. Jordania: martes 23 de junio - 12 horas.
  • Fecha 3 vs. Austria: sábado 27 de junio - 23 horas.
Argelia
El entrenador intentar&aacute; conseguir un buen resultado contra la Selecci&oacute;n argentina.

El entrenador intentará conseguir un buen resultado contra la Selección argentina.

El mejor desempeño del equipo africano fue en la edición de 2014 donde cayó en la prórroga por 2 a 1 frente a Alemania en octavos de final. El equipo germano finalmente se consagró campeón.

Argelia actualmente ocupa el puesto 28 del ranking de la FIFA y en cuanto a las selecciones africanas está en el cuarto lugar.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas