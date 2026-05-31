Argelia, rival de la Selección argentina, presentó la lista de convocados para el Mundial

12 años tuvieron que pasar para que Argelia regrese a disputar un Mundial y el entrenador Vladimir Petkovic ya tiene a los elegidos que serán parte del plantel que jugarán con la Selección argentina en el debut de ambos combinados en la cita máxima.
Dieron a conocer a 27 jugadores que serán parte de la lista de Argelia, quienes comparten grupo con la Selección argentina; el DT debe borrar a uno
12 años tuvieron que pasar para que Argelia regrese a disputar un Mundial y el entrenador Vladimir Petkovic ya tiene a los elegidos que serán parte del plantel que jugarán con la Selección argentina en el debut de ambos combinados en la cita máxima.
El DT informó que aún tiene una duda por lo que convocó a 27 jugadores en vez de los 26 que debe presentar ante la FIFA por lo que tendrá que elegir entre cuatro arqueros y uno de ellos es el hijo de Zinedine Zidane.
Luca Zidane es el hijo de Zinedine y decidió no defender los colores de Francia (donde nació) para ser arquero de Argelia, país de las raíces de su padre.
Argelia es parte del Grupo J junto a la Selección argentina, Austria y Jordania:
El mejor desempeño del equipo africano fue en la edición de 2014 donde cayó en la prórroga por 2 a 1 frente a Alemania en octavos de final. El equipo germano finalmente se consagró campeón.
Argelia actualmente ocupa el puesto 28 del ranking de la FIFA y en cuanto a las selecciones africanas está en el cuarto lugar.