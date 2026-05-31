Deportivo Maipú recibe a Chacarita con la consigna de volver al triunfo: formaciones y dónde verlo

El elenco de calle Vergara buscará volver al triunfo de local, ya que viene de perder ante San Martín de San Juan de visitante. El Cruzado conservaba un invicto de seis partidos, en los que cosechó cuatro triunfos y dos empates. Desde la llegada de Mariano Echeverría no había perdido.

Deportivo Maipú ocupa el séptimo lugar con 18 unidades (cinco triunfos, tres empates y seis caídas). Se encuentra dentro de los ocho que jugarían el Reducido.

El Cruzado buscará su tercer triunfo seguido de local en el torneo de la Primera Nacional. Le ganó 3 a 1 a Colegiales, 1 a 0 a Almagro y 1 a 0 a Nueva Chicago.

Conceentrados maipú.

Así llega Chacarita, el rival del Deportivo Maipú

Chacarita, el equipo dirigido por Cristian Grabinski, viene de vencer 1 a 0 a Almagro de local y se recuperó de la derrota frente a Patronato de visitante.

El Funebrero se encuentra con 18 puntos, los mismos que Deportivo Maipú y por diferencia de gol está décimo, producto de cinco triunfos, 3 empates y seis derrotas.

El historial entre el Deportivo Maipú y Chacarita

Deportivo Maipú y Chacarita jugaron 14 partidos, el Botellero se impuso en 6 oportunidades, el Funebrero en los otros 7 encuentros y se registró un empate.

En el Nacional B se enfrentaron en 6 oportunidades, con 4 triunfos delos mendocinos y dos del equipo de San Martín, Buenos Aires. Por el torneo de la Primera Nacional se enfrentaron en otros 6 partidos, con 5 victorias de Chacarita, un triunfo del Deportivo Maipú y un empate.

En la Copa Argentina jugaron un encuentro y lo ganó el Cruzado por 3 a 0. En esa ocasión el equipo maipucino jugaba en el Federal A y era conducido por Carlos Sperdutti, mientras el Funebrero venía de descender a la Primera Nacional.

El último enfrentamiento fue el 23 de junio de 2024, con triunfo de Chacarita por 2 a 0 en condición de visitante.

Probables formaciones: