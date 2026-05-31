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Atlético Club San Martín buscará en casa salir del fondo de la tabla frente a Cipolletti: hora y formaciones

Este domingo desde las 16, Atlético Club San Martín jugará de local con Cipolletti.- El Albirrojo ha logrado solamente un triunfo en el Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético San Martín jugará de local ante Cipolletti de Río Negro.

Atlético San Martín jugará de local ante Cipolletti de Río Negro.

Este domingo desde las 16, el Atlético Club San Martín se enfrentará con Cipolletti de Río Negro, en el marco de la 11ra fecha del Grupo 3 del Torneo Federal A. El duelo tendrá como escenario el estadio Libertador General San Martín y contará con el arbitraje del tucumano Mauricio Martín.

Atlético San Martín 2-
Atlético San Martín necesita ganar.

Atlético San Martín necesita ganar.

El Chacarero viene de empatar como visitante 1 a 1 ante Juventud Unida de San Luis. Se ubica en el último puesto de la zona con siete unidades, producto de un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas.

concentrados Atlético San Martín.

Atlético Club San Martín acumula seis encuentros sin ganar. Su único triunfo fue ante Atenas de Río Cuarto y tras esa victoria de local lograda el pasado 5 de abril inició una racha negativa de tres derrotas y tres empates.

Este será el cuarto partido de Alejandro Abaurre como entrenador del Albirrojo. Hasta el momento no ha podido sumar de a tres, de nueve puntos posibles sacó 2 unidades.

Así llega Cipolletti, el rival del Atlético San Martín

Cipolletti viene de ganarle 1 a 0 al líder Atenas de Río Cuarto de local y se ubica tercero con 14 puntos, producto de cuatro triunfos, 2 empates y tres derrotas.

El último enfrentamiento entre ambos fue en el inicio de la actual temporada. El partido fue en Río Negro y el Atlético San Martín cayó por 3 a 0.

El Chacarero buscará su segunda victoria frente a uno de los equipos protagonistas del grupo.

Probables formaciones:

  • Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Lucas Mas, Franco Rodríguez, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo; Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo, Agustín Ferro, Ricardo Dichiara. DT: Alejandro Abaurre.
  • Cipolletti: Facundo Crespo; Andrés Almirón, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef, Nehuén García; Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Fernando Pettineroli, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enriquez.
  • Estadio: Atlético San Martín.
  • Árbitro : Mauricio Martín.
  • Hora: 16.

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