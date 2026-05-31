Atlético Club San Martín buscará en casa salir del fondo de la tabla frente a Cipolletti: hora y formaciones

concentrados Atlético San Martín.

Atlético Club San Martín acumula seis encuentros sin ganar. Su único triunfo fue ante Atenas de Río Cuarto y tras esa victoria de local lograda el pasado 5 de abril inició una racha negativa de tres derrotas y tres empates.

Este será el cuarto partido de Alejandro Abaurre como entrenador del Albirrojo. Hasta el momento no ha podido sumar de a tres, de nueve puntos posibles sacó 2 unidades.

Así llega Cipolletti, el rival del Atlético San Martín

Cipolletti viene de ganarle 1 a 0 al líder Atenas de Río Cuarto de local y se ubica tercero con 14 puntos, producto de cuatro triunfos, 2 empates y tres derrotas.

El último enfrentamiento entre ambos fue en el inicio de la actual temporada. El partido fue en Río Negro y el Atlético San Martín cayó por 3 a 0.

El Chacarero buscará su segunda victoria frente a uno de los equipos protagonistas del grupo.

Probables formaciones: