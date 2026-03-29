Dura derrota del Atlético San Martín ante Cipolletti, en Río Negro

Atlético San Martín perdió de manera contundente como visitante ante Cipolletti de Río Negro, por la segunda fecha del Torneo Federal A 2026.
Atlético San Martín perdió de manera contundente como visitante ante Cipolletti de Río Negro, por la segunda fecha del Torneo Federal A.
Atlético San Martín perdió de manera contundente como visitante ante Cipolletti de Río Negro, por la segunda fecha del Torneo Federal A 2026.
El encuentro se disputó en La Visera, correspondió a la Zona 3, y los valletanos se impusieron por 3 a 0.
Federico Acevedo a los 22’ del primer tiempo consiguió la apertura del marcador para el Albinegro y en el complemento aumentaron Brandon Obregón a los 20' y Martín Peralta a los 45'.
El Chacarero tuvo la chance de alcanzar el descuento con un penal que le atajó Facundo Crespo a Ricardo Dichara a los 29’ del segundo tiempo.
El partido se jugó bajo un estricto operativo de seguridad debido a los incidentes ocurridos la semana pasada en la despedida del plantel de Cipolletti rumbo a Río Cuarto.
El equipo conducido por Christian Corrales venía de igualar sin goles en el debut de local frente a Juventud Unida de San Luis, sufrió una dura caída y por la 3ra fecha jugará frente a Atenas de Río Cuarto, en condición de local.
Síntesis
Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Benjamín García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Martín Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.
Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Franco Rodríguez, Emanuel Décimo, Rafael Ferro y Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales
Goles: PT: 22’ Acevedo y 45’ Peralta (C). ST: 20’ Obregón (C)
Cambios: ST Fabricio Ojeda y Leandro Barrera por Rodríguez y R. Ferro (SM) 22’ Diego González, Pérez y Mateo Zapata por Mazzolo, A.Ferro y Décimo (SM) 33’ Fernando Pettineroli y y Rubén Flores por Peralta y Almirón (C)
Estadio: Cipolletti de Río Negro
Árbitro: Kevin Bustos