Dura derrota del Atlético San Martín ante Cipolletti, en Río Negro

El Chacarero tuvo la chance de alcanzar el descuento con un penal que le atajó Facundo Crespo a Ricardo Dichara a los 29’ del segundo tiempo.

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El partido se jugó bajo un estricto operativo de seguridad debido a los incidentes ocurridos la semana pasada en la despedida del plantel de Cipolletti rumbo a Río Cuarto.

El equipo conducido por Christian Corrales venía de igualar sin goles en el debut de local frente a Juventud Unida de San Luis, sufrió una dura caída y por la 3ra fecha jugará frente a Atenas de Río Cuarto, en condición de local.

Síntesis

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Benjamín García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Martín Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Franco Rodríguez, Emanuel Décimo, Rafael Ferro y Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales

Goles: PT: 22’ Acevedo y 45’ Peralta (C). ST: 20’ Obregón (C)

Cambios: ST Fabricio Ojeda y Leandro Barrera por Rodríguez y R. Ferro (SM) 22’ Diego González, Pérez y Mateo Zapata por Mazzolo, A.Ferro y Décimo (SM) 33’ Fernando Pettineroli y y Rubén Flores por Peralta y Almirón (C)

Estadio: Cipolletti de Río Negro

Árbitro: Kevin Bustos