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Truco de costura

Usar una bolsa de papas para confeccionar una cartera: un DIY de hilos muy creativo

Un saco o bolsa de papas de arpillera puede convertirse en una hermosa cartera gracias a un truco o DIY de costura

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco de hilos ecológico y barato. 

Un truco de hilos ecológico y barato. 

Todo DIY o truco de costura en casa es mucho más que una solución rápida o arreglo artesanal. Cuando solucionamos problemas con nuestras propias manos, con materiales reciclados y tutoriales sencillos, mejoramos nuestra autoestima, aportamos al medioambiente y favorecemos la economía del hogar.

Hoy te voy a compartir un DIY muy interesante, creativo y amigable con la naturaleza. Con un saco o bolsa de papas de arpillera, puedes confeccionar muchísimas cosas. En este caso, te voy a enseñar a coser una cartera o tote bag muy canchera, resistente y útil.

bolsa de arpillera
Es una tela muy resistente y duradera.&nbsp;

Es una tela muy resistente y duradera.

La arpillera se suele usar para confeccionar bolsas de alimentos, sobre todo de productos que tienen mucha tierra y que pesan mucho. Por eso las papas vienen en este tipo de bolsas, porque necesitan de un tejido que resista el peso, no se rompa, permita la ventilación y no genere humedad en el interior.

Paso a paso: un DIY para coser una cartera usando una bolsa de papas

Para realizar esta cartera, bolsa o tote bag, te voy a compartir un DIY básico para coser carteras. La diferencia es que vas a realizarlo con tela reciclada o arpillera de un saco de papas, pero el patrón, los moldes y pasos son los mismos.

Cuando se terminan las papas de la bolsa, no la tires. Lo primero y principal para comenzar con este DIY es lavar bien la bolsa de papas, retirar toda la tierra, la mugre y los malos olores que puede tener.

Para ello, puedes colocar el saco de arpillera en un balde con agua, detergente, un poco de vinagre y bicarbonato. Deja la bolsa en remojo por un par de horas, refriega bien, enjuaga y deja que se seque bien para realizar el DIY de costura.

Embed - PATRÓN Y COSTURA // Tote Bag con Bolsillo + ¡¡SORTEO!! (Cerrado)
  1. Para empezar con este truco o DIY, vas a tener que abrir la bolsa de papas para que quede un rectángulo lo bastante grande como para cortar las piezas de la tote bag y las tiras. Si la bolsa de papas tiene dibujos, puedes aprovecharlos para que sea mucho más rústica y canchera.
  2. Toma las medidas de la cartera siguiendo el DIY.
  3. Corta la tela de arpillera y, si lo deseas, realiza un surfilado en los bordes para que no se deshilache.
  4. Cose las tiras primero para luego ubicarlas en el bolso.
  5. Une las piezas de la cartera tal como se muestra en el truco del Atelier de Laura.

Un DIY y algo más: qué otras cosas puedo coser con bolsas de papas

Con una bolsa de papas puedes realizar muchos DIY de costura o decoración para el hogar. Con un rectángulo de arpillera, por ejemplo, puedes coser una bolsa cilíndrica para colocar las bolsas de nylon.

ideas de costura
Aprovecha todas las bolsas de papas que tengas guardadas y crea alg&uacute;n adorno para la casa o accesorio.&nbsp;

Aprovecha todas las bolsas de papas que tengas guardadas y crea algún adorno para la casa o accesorio.

También puedes realizar un DIY y forrar una silla o sillón usando la tela de la bolsa de papas. Este truco es ideal para decorar espacios rústicos, quinchos o casas de campo.

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