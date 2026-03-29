Usar una bolsa de papas para confeccionar una cartera: un DIY de hilos muy creativo

Paso a paso: un DIY para coser una cartera usando una bolsa de papas

Para realizar esta cartera, bolsa o tote bag, te voy a compartir un DIY básico para coser carteras. La diferencia es que vas a realizarlo con tela reciclada o arpillera de un saco de papas, pero el patrón, los moldes y pasos son los mismos.

Cuando se terminan las papas de la bolsa, no la tires. Lo primero y principal para comenzar con este DIY es lavar bien la bolsa de papas, retirar toda la tierra, la mugre y los malos olores que puede tener.

Para ello, puedes colocar el saco de arpillera en un balde con agua, detergente, un poco de vinagre y bicarbonato. Deja la bolsa en remojo por un par de horas, refriega bien, enjuaga y deja que se seque bien para realizar el DIY de costura.

Embed - PATRÓN Y COSTURA // Tote Bag con Bolsillo + ¡¡SORTEO!! (Cerrado)

Para empezar con este truco o DIY, vas a tener que abrir la bolsa de papas para que quede un rectángulo lo bastante grande como para cortar las piezas de la tote bag y las tiras. Si la bolsa de papas tiene dibujos, puedes aprovecharlos para que sea mucho más rústica y canchera. Toma las medidas de la cartera siguiendo el DIY. Corta la tela de arpillera y, si lo deseas, realiza un surfilado en los bordes para que no se deshilache. Cose las tiras primero para luego ubicarlas en el bolso. Une las piezas de la cartera tal como se muestra en el truco del Atelier de Laura.

Un DIY y algo más: qué otras cosas puedo coser con bolsas de papas

Con una bolsa de papas puedes realizar muchos DIY de costura o decoración para el hogar. Con un rectángulo de arpillera, por ejemplo, puedes coser una bolsa cilíndrica para colocar las bolsas de nylon.

ideas de costura Aprovecha todas las bolsas de papas que tengas guardadas y crea algún adorno para la casa o accesorio.

También puedes realizar un DIY y forrar una silla o sillón usando la tela de la bolsa de papas. Este truco es ideal para decorar espacios rústicos, quinchos o casas de campo.