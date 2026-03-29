Usar una bolsa de papas para confeccionar una cartera: un DIY de hilos muy creativo

Hoy te voy a compartir un DIY muy interesante, creativo y amigable con la naturaleza. Con un saco o bolsa de papas de arpillera, puedes confeccionar muchísimas cosas. En este caso, te voy a enseñar a coser una cartera o tote bag muy canchera, resistente y útil.
La arpillera se suele usar para confeccionar bolsas de alimentos, sobre todo de productos que tienen mucha tierra y que pesan mucho. Por eso las papas vienen en este tipo de bolsas, porque necesitan de un tejido que resista el peso, no se rompa, permita la ventilación y no genere humedad en el interior.
Paso a paso: un DIY para coser una cartera usando una bolsa de papas
Para realizar esta cartera, bolsa o tote bag, te voy a compartir un DIY básico para coser carteras. La diferencia es que vas a realizarlo con tela reciclada o arpillera de un saco de papas, pero el patrón, los moldes y pasos son los mismos.
Cuando se terminan las papas de la bolsa, no la tires. Lo primero y principal para comenzar con este DIY es lavar bien la bolsa de papas, retirar toda la tierra, la mugre y los malos olores que puede tener.
Para ello, puedes colocar el saco de arpillera en un balde con agua, detergente, un poco de vinagre y bicarbonato. Deja la bolsa en remojo por un par de horas, refriega bien, enjuaga y deja que se seque bien para realizar el DIY de costura.
- Para empezar con este truco o DIY, vas a tener que abrir la bolsa de papas para que quede un rectángulo lo bastante grande como para cortar las piezas de la tote bag y las tiras. Si la bolsa de papas tiene dibujos, puedes aprovecharlos para que sea mucho más rústica y canchera.
- Toma las medidas de la cartera siguiendo el DIY.
- Corta la tela de arpillera y, si lo deseas, realiza un surfilado en los bordes para que no se deshilache.
- Cose las tiras primero para luego ubicarlas en el bolso.
- Une las piezas de la cartera tal como se muestra en el truco del Atelier de Laura.
Un DIY y algo más: qué otras cosas puedo coser con bolsas de papas
Con una bolsa de papas puedes realizar muchos DIY de costura o decoración para el hogar. Con un rectángulo de arpillera, por ejemplo, puedes coser una bolsa cilíndrica para colocar las bolsas de nylon.
También puedes realizar un DIY y forrar una silla o sillón usando la tela de la bolsa de papas. Este truco es ideal para decorar espacios rústicos, quinchos o casas de campo.