Marista y Mendoza RC tuvieron un mal comienzo en el Torneo del Interior A de rugby

Los Curas, defensores del título y tricampeones regionales, cayeron ante Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) en el Parque Independencia de esa ciudad por 29 a 13 y los Conejos fueron superados en su visita a Tucumán Rugby por 54 a 15.

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Ambos equipos comparten el mismo grupo y en la próxima fecha (el 25 de abril) serán locales ante estos mismos rivales ya que Marista se medirá con Tucumán Rugby y el Mendoza RC con GER.