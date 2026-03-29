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Marista y Mendoza RC tuvieron un mal comienzo en el Torneo del Interior A de rugby

No fue bueno el comienzo de Marista y Mendoza RC, los dos representantes mendocinos en el Torneo del Interior A.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Mendoza RC cayó en Tucumán.

Mendoza RC cayó en Tucumán.

No fue bueno el comienzo de Marista y Mendoza RC, los dos representantes mendocinos en el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby.

Los Curas, defensores del título y tricampeones regionales, cayeron ante Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) en el Parque Independencia de esa ciudad por 29 a 13 y los Conejos fueron superados en su visita a Tucumán Rugby por 54 a 15.

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Ambos equipos comparten el mismo grupo y en la próxima fecha (el 25 de abril) serán locales ante estos mismos rivales ya que Marista se medirá con Tucumán Rugby y el Mendoza RC con GER.

Universidad de San Juan jugará el Torneo del Interior B

En el Torneo del Interior B, donde Liceo y Los Tordos debutarán el 25 de abril, se jugaron las reválidas y Uni de San Juan se clasificó a la fase de grupos al superar como visitante al Jockey de Tucumán por 27 a 22.

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Los otros equipos que ganaron la reválida fueron Cardenales (38-18 vs. Taraguy); Tigres de Salta (25-24 al Jockey de Venado Tuerto) y Sportiva de Bahía Blanca que batió 25 a 24 a Neuquén RC y compartirá el grupo en el TDI B con Los Tordos y Liceo.

Resultados y próxima fecha del Torneo del Interior A

  • Gimnasia y Esgrima de Rosario 29 vs. Marista 13
  • Tucumán Rugby 54 vs. Mendoza RC 15
  • Estudiantes de Paraná 26 vs. Tala 34
  • Urú Curé 35 vs. CURNE 10
  • Universitario de Córdoba 17 vs. Jockey de Rosario 44
  • Santa Fe Rugby 37 vs. Córdoba Athletic 13
  • Jockey de Córdoba 22 vs. Duendes 7
  • Old Resian 22 vs. La Tablada 24

Próxima fecha – Sábado 25 de abril

  • Marista vs. Tucumán Rugby
  • Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
  • Tala vs. Urú Curé
  • CURNE vs. Estudiantes de Paraná
  • Jockey de Rosario vs. Santa Fe Rugby
  • Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba
  • Duendes vs. Old Resian
  • La Tablada vs. Jockey de Córdoba

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