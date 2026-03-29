Marista y Mendoza RC tuvieron un mal comienzo en el Torneo del Interior A de rugby

No fue bueno el comienzo de Marista y Mendoza RC, los dos representantes mendocinos en el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby.
No fue bueno el comienzo de Marista y Mendoza RC, los dos representantes mendocinos en el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby.
Los Curas, defensores del título y tricampeones regionales, cayeron ante Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) en el Parque Independencia de esa ciudad por 29 a 13 y los Conejos fueron superados en su visita a Tucumán Rugby por 54 a 15.
Ambos equipos comparten el mismo grupo y en la próxima fecha (el 25 de abril) serán locales ante estos mismos rivales ya que Marista se medirá con Tucumán Rugby y el Mendoza RC con GER.
En el Torneo del Interior B, donde Liceo y Los Tordos debutarán el 25 de abril, se jugaron las reválidas y Uni de San Juan se clasificó a la fase de grupos al superar como visitante al Jockey de Tucumán por 27 a 22.
Los otros equipos que ganaron la reválida fueron Cardenales (38-18 vs. Taraguy); Tigres de Salta (25-24 al Jockey de Venado Tuerto) y Sportiva de Bahía Blanca que batió 25 a 24 a Neuquén RC y compartirá el grupo en el TDI B con Los Tordos y Liceo.
Próxima fecha – Sábado 25 de abril