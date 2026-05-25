Este lunes fue el turno para tres tenistas argentinos en la primera ronda del Grand Slam de polvo de ladrillo de Roland Garros. Allí Mariano Navone (38°) derrotó a Jenson Brooksby (63°), Camilo Ugo Carabelli (59°) venció a Emilio Nava (94°) y finalmente Francisco Cerúndolo jugaba con Botic Van de Zandschulp.
Roland Garros: Cómo les fue este lunes a los tenistas argentinos
Este lunes jugaron por la primera ronda de Roland Garros los argentinos Mariano Navone, Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo
Mariano Navone abrió una buena jornada en Roland Garros
Mariano Navone venía de sufrir un duro golpe el sábado al perder la final del ATP 250 de Ginebra, Suiza, ante el estadounidense Learner Tien (18°) en tres sets, pero en un partido que duró 2 horas y 36 minutos superó sin problemas por 6-4, 6-4 y 6-4 al estadounidense Brooskby. Con este triunfo, Navone alcanzó las 15 victorias en el año sobre polvo de ladrillo y, además, avanzó por tercera vez a la segunda ronda del certamen que se disputa en Paris.
Ahora, en la próxima ronda, enfrentará el miércoles al checo Jakub Mensik (27°) que el domingo derrotó 6-3, 6-2 y 6-4 al francés Titouan Droguet.
Camilo Ugo Carabelli despachó a Nava
Por su parte, Camilo Ugo Carabelli enfrentaba al estadounidense Nava tras ser semifinalista en Marrakech y cuartofinalista en Hamburgo y lo derrotó 7-6(10), 6-3 y 6-3.
Tras un primer set complejo donde se impuso en un ajustadisimo tie break por 12-10, el tenista bonaerense sacó adelante el partido con sólidez y, en la próxima instancia, enfrentará al ganador del encuentro entre el peruano Ignacio Buse (31°) y el ruso Andrey Rublev (13°).
Francisco Cerúndolo cerró un buena jornada para argentinos
Finalmente, el argentino mejor posicionado en el ranking ATP, Francisco Cerúndolo (26°), jugaba con el neerlandés Botic Van de Zandschulp (55°).
Nota en proceso