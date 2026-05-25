Roland Garros: Cómo les fue este lunes a los tenistas argentinos

Ahora, en la próxima ronda, enfrentará el miércoles al checo Jakub Mensik (27°) que el domingo derrotó 6-3, 6-2 y 6-4 al francés Titouan Droguet.

Camilo Ugo Carabelli despachó a Nava

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli enfrentaba al estadounidense Nava tras ser semifinalista en Marrakech y cuartofinalista en Hamburgo y lo derrotó 7-6(10), 6-3 y 6-3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2058937889120018660&partner=&hide_thread=false ¡TRIUNFAZO DEL BRUJO!



Camilo Ugo Carabelli derrotó a Emilio Nava por 7-6 (10), 6-3 y 6-3 en primera ronda de Roland Garros.



¡NUEVA VICTORIA ARGENTINA EN PARÍS! pic.twitter.com/DYrJKAoER4 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 25, 2026

Tras un primer set complejo donde se impuso en un ajustadisimo tie break por 12-10, el tenista bonaerense sacó adelante el partido con sólidez y, en la próxima instancia, enfrentará al ganador del encuentro entre el peruano Ignacio Buse (31°) y el ruso Andrey Rublev (13°).

Francisco Cerúndolo cerró un buena jornada para argentinos

Finalmente, el argentino mejor posicionado en el ranking ATP, Francisco Cerúndolo (26°), jugaba con el neerlandés Botic Van de Zandschulp (55°).

Nota en proceso