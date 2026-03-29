Prime Video: Luis Zahera es un éxito mundial con la mejor película española de acción del 2026

La nueva película de Dani de la Torre, cuya ficha oficial en Prime Video ya detalla su trama de inteligencia internacional, se mueve entre la tensión política, la acción física y un pasado que vuelve para desordenarlo todo.

Frente al impulso físico del protagonista (Mario Casas), Luis Zahera se mueve en un registro más turbio. Su personaje añade capas de sospecha, ironía y autoridad.

Es de esos papeles que ordenan la historia desde los márgenes y que elevan cada escena sin necesidad de dominarla con ruido.

Zahera juega bien con esa mezcla de proximidad y amenaza que tanto necesita una película de espionaje cuando quiere sostener el misterio más allá de la acción.

Prime Video: de qué trata la película Zeta

La nueva película de Prime Video que está llamando la atención de los usuarios es Zeta y se desarrolla tras el asesinato simultaneo de de cuatro exagentes de inteligencia españoles implicados en la Operación Ciénaga.

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Por esta situación Zeta recibe el encargo del Centro Nacional de Inteligencia de hallar a un agente desaparecido pero sobreviviente.

En ese momento une fuerzas con Alfa y pronto se enfrenta a un misterioso sexto integrante de la operación de nombre clave Casiel.

Prime Video: reparto de la película Zeta

Mario Casas como Zeta

Luis Zahera como Salvador Ancares

Mariela Garriga como Alfa

Christian Tappan como Marlon

Cristina Umaña como Diana

Nora Navas como Elena

Ricardo de Barreiro como Landa

Luisa Vides como Vivi

David Villamil como Flaco

Fabián Aguilar como Diego

Tráiler de la película Zeta