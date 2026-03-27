Prime Video: Valentina Zenere arrasa con la exitosa serie argentina recién estrenada

amor

En este drama de ficción de producción argentina, Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta con angustia existencial.

Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta con angustia existencial, adelanta la descripción oficial de esta producción y sigue: “A pesar de sus diferentes realidades y de las fuerzas externas que intentan separarlos, ambos tratan de hacer espacio para que su amor crezca y, al hacerlo, desencadenan una guerra entre pandillas.