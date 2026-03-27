Prime Video continúa apostando a las producciones argentinas y, acaba de lanzar la exitosa serie argentina, se trata de Amor Animal y tiene 8 episodios. y cuenta con la participación estelar de Valentina Zenere y Franco Masini.
Prime Video: Valentina Zenere arrasa con la exitosa serie argentina recién estrenada
Prime Video continúa apostando a las producciones argentinas y, acaba de lanzar la exitosa serie argentina con Valentina Zenere
En este drama de ficción de producción argentina, Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta con angustia existencial.
Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta con angustia existencial, adelanta la descripción oficial de esta producción y sigue: “A pesar de sus diferentes realidades y de las fuerzas externas que intentan separarlos, ambos tratan de hacer espacio para que su amor crezca y, al hacerlo, desencadenan una guerra entre pandillas.
Este drama juvenil, creada por Sebastián Ortega, cuenta con 8 episodios.
Prime Video: de qué trata la serie Amor Animal
Esta serie argentina Amor Animal contará la historia de Kaia, una joven que intenta triunfar en el mundo del trap. En el medio de su carrera artística conoce a Nico, un hombre que cambiará el rumbo de su vida.
Pero eso no es todo, ya que la sinopsis oficial de Amor Animal revela: "Ella no huele el riesgo al principio, pero este joven de ojos claros que le robó el corazón acaba de salir de un centro psiquiátrico, aunque nada parece importarles. Ambos deciden dar rienda suelta a su amor salvaje que, sin darse cuenta, desata una serie de consecuencias que los podría llevar a pensar que quizá habría sido mejor no haberse conocido nunca...".
Prime Video: reparto de la serie Amor Animal
- Valentina Zenere
- Franco Masini
- Santiago Achaga
- Ariel Staltari
- Tatiana Glikman
- Olivia Nuss
- Toto Rovito
- Inés Estévez
- Antonio Birabent
- Juan Sorini
- Evitta Luna
- Juan Cottet