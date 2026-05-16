Prime Video: la miniserie creada por un argentino que está inspirada en una anécdota del hijo de Pablo Escobar

Prime Video: ¿de qué trata la miniserie?

El legendario narcotraficante Alonso Marroquín, con su hijo Lucas, escapa de una prisión mexicana de alta seguridad y encuentra refugio en Paradiso, una instalación remota para rehabilitación de drogas ubicada en el lado estadounidense de la frontera.

Mientras tanto, los cuerpos de soldados heridos que fueron víctimas de un experimento militar fallido por parte de EEUU son abandonados cerca de la frontera, para después revivir como zombies mutantes.

S.O.Z. Soldados o Zombies La miniserie fue dirigida por Rigoberto Castañeda. Imagen: Prime Video.

En la búsqueda de Alonso y su hijo, el equipo mexicano de las fuerzas especiales es infectado por los zombies mutantes, convirtiéndose en un ejército zombies. Alertado de la inminente amenaza que esta nueva especie representa para la humanidad, el Ejército de EEUU se embarca en una misión para aniquilarlos.

El creador y productor de la serie fue el realizador argentino Nicolás Endel, quien comentó que la propuesta busca "dar vuelta el género zombie, el género narco y el rol de los Estados Unidos versus América Latina", típico de de la industria hollywoodense.

Esa intención surgió "por todas las veces que los gringos mataron en sus películas a Luis Guzmán creyendo que era mexicano, cuando es puertorriqueño", comentó Entel a Todo TV News en una entrevista en 2021.

Una serie inspirada en la anécdota del hijo de Pablo Escobar

La historia de la miniserie surgió a partir de la anécdota que escucho Nicolás Ender por parte de Juan Pablo Escobar Henao, hoy llamado Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. El productor argentino comentó que Sebastián le contó que una vez se tuvo que esconder con su padre en el medio de la selva.

"Era chico y había helicópteros militares sobrevolando y, por ende, tenían las luces eléctricas apagadas. La única iluminación era de velas", contó el hijo del narcotraficante. Además, explicó que se les ocurrió jugar a hacer algo de espiritismo para entretenerse con las velas.

S.O.Z. Soldados o Zombies Los productores de la serie fueron Nicolás Entel, Miguel Tejada-Flores, Andrés Calderón, Juan Uruchurtu, María José Gómez. Imagen: Prime Video.

A partir de esa historia, el productor argentino dejó volar la imaginación y comenzó a desarrollar una idea que mezclara espiritismo y narcotráfico en una misma narrativa. Así surgió S.O.Z. Soldados o Zombies.

Tráiler

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