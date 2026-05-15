Prime Video tiene una biblioteca repleta de series, películas y documentales que se pueden adaptar a los gustos de todos los integrantes de la familia. Desde comedias románticas, thrillers psicológicos, hasta las películas coreanas que están de moda. A continuación, compartimos una recomendación para que agregues en tu lista de títulos por ver.
Está en Prime Video, es una película coreana y dura poco más de 100 minutos
Se trata de una película coreana que cuenta una historia que combina acción, comedia y drama. Está disponible en Prime Video
Mujer valiente es una película original de Corea del Sur que se estrenó en 2023. Fue dirigida por Park Jin-pyo y es una adaptación del webtoon del mismo nombre.
¿De qué trata?
"Una ex campeona de boxeo, ahora profesora sustituta, presencia un acto de violencia que no puede ignorar. Harta de la impunidad, decide dejar las reglas a un lado y enfrentar la injusticia con lo único que nunca la ha traicionado: sus puños. La escuela ya no será un lugar seguro... para los culpables", revela la descripción de Prime Video.
La película gira en torno a Si-min, una maestra apasionada que no tolera la injusticia, pero que tras enfrentarse a la dura realidad, opta por vivir tranquilamente como maestra contratada. Sin embargo, entre sus alumnos se encuentra Han Su-gang, un estudiante arrogante que atemoriza a la escuela.
Aprovechándose de la autocontrol de Si-min y de la indiferencia de otros docentes, acosa sin piedad a los estudiantes e incluso al personal que considera presas fáciles. A medida que su crueldad se intensifica y traspasa los límites, Si-min ya no puede permanecer impasible.
De día, sigue siendo maestra, pero de noche se transforma en una justiciera, decidida a impartir justicia a Su-gang, usando una máscara para ocultar su identidad. Muy pronto, Han Su-gang y sus amigos intentarán descubrir quién es la persona misteriosa responsable de las agresiones.
Reparto
- Shin Hye-sun como So Si-min.
- Lee Jun-young es Han Su-gang.
- Park Jung-woo como Go Jin-hyeong.
- Park Hyuk-kwon interpreta a So Yeong-taek.
- Cha Chung-hwa es Lee Jae-kyeong.