Está en Prime Video, es una película coreana y dura poco más de 100 minutos

¿De qué trata?

"Una ex campeona de boxeo, ahora profesora sustituta, presencia un acto de violencia que no puede ignorar. Harta de la impunidad, decide dejar las reglas a un lado y enfrentar la injusticia con lo único que nunca la ha traicionado: sus puños. La escuela ya no será un lugar seguro... para los culpables", revela la descripción de Prime Video.

La película gira en torno a Si-min, una maestra apasionada que no tolera la injusticia, pero que tras enfrentarse a la dura realidad, opta por vivir tranquilamente como maestra contratada. Sin embargo, entre sus alumnos se encuentra Han Su-gang, un estudiante arrogante que atemoriza a la escuela.

Mujer-Valiente-la-pelicula-coreana Mujer Valiente es una película dirigida por Park Jin-pyo. Imagen: Prime Video.

Aprovechándose de la autocontrol de Si-min y de la indiferencia de otros docentes, acosa sin piedad a los estudiantes e incluso al personal que considera presas fáciles. A medida que su crueldad se intensifica y traspasa los límites, Si-min ya no puede permanecer impasible.

De día, sigue siendo maestra, pero de noche se transforma en una justiciera, decidida a impartir justicia a Su-gang, usando una máscara para ocultar su identidad. Muy pronto, Han Su-gang y sus amigos intentarán descubrir quién es la persona misteriosa responsable de las agresiones.

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