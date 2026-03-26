Prime Video tiene en su gran catálogo la espectacular película con Mel Gibson que marca el su gran regreso al género que lo catapultó a la fama, se trata de Sangre de mi sangre.
Prime Video: Mel Gibson regresa a la acción con su mejor película en años
Prime Video tiene en su gran catálogo la espectacular película con Mel Gibson que marca el su gran regreso al género que lo catapultó a la fama
La historia de la película Sangre de mi sangre está basada en la novela de Peter Craig (también guionista) es al estilo de Gibson: su hija adolescente Lydia (Erin Moriarty) se metió en problemas, la persiguen para matarla los asesinos más desalmados de la región de Albuquerque en Nuevo México.
Sin otro recurso recurre a su padre, John Link (Mel Gibson), al que no ve por años por ser alcohólico y pasar sus últimos años en prisión (todo esto es explicado en una encantadora escena de terapia grupal de “descarriados anónimos” por el mismo personaje de Gibson).
Cuando la hija aparece, único contacto con la realidad del hombre que la buscaba hace años, el tipo no duda en poner su libertad condicional en riesgo y ayudarla a solucionar sus problemas.
Sangre de mi sangre encuentra en su argumento el modo de canalizar la furia de Mel Gibson de la mejor manera, cerrando un film altamente satisfactorio y efectivo, sin dudas, la redención que necesitaba.
Prime Video: de qué trata la película Sangre de mi sangre
La reseña de la película Sangre de mi sangre cuente que cuando la joven Lydia Carson (Erin Moriarty) se mete en problemas con una banda de criminales, decide contactar a su padre John (Mel Gibson), a quien no había visto en muchos años. John acepta ayudarla pero, ¿qué podrá hacer un ex-presidiario ex-alcohólico y acabado?
Lydia, una joven de 16 años, es acusada de haber robado una fortuna a un cártel, pero en realidad es una trampa fraguada por su novio traficante. La chica tiene que escapar con el único aliado que tiene en el mundo: su padre, un eterno fracasado, antiguo motero rebelde y ex presidiario, que se verá en la obligación de vincularse nuevamente con un pasado del que huía para poder salvarla.
Prime Video: reparto de la película Sangre de mi sangre
- Mel Gibson
- Erin Moriarty
- Diego Luna
- William H. Macy