Prime Video: Mel Gibson regresa a la acción con su mejor película en años

Cuando la hija aparece, único contacto con la realidad del hombre que la buscaba hace años, el tipo no duda en poner su libertad condicional en riesgo y ayudarla a solucionar sus problemas.

Sangre de mi sangre encuentra en su argumento el modo de canalizar la furia de Mel Gibson de la mejor manera, cerrando un film altamente satisfactorio y efectivo, sin dudas, la redención que necesitaba.

Prime Video: de qué trata la película Sangre de mi sangre

La reseña de la película Sangre de mi sangre cuente que cuando la joven Lydia Carson (Erin Moriarty) se mete en problemas con una banda de criminales, decide contactar a su padre John (Mel Gibson), a quien no había visto en muchos años. John acepta ayudarla pero, ¿qué podrá hacer un ex-presidiario ex-alcohólico y acabado?

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Lydia, una joven de 16 años, es acusada de haber robado una fortuna a un cártel, pero en realidad es una trampa fraguada por su novio traficante. La chica tiene que escapar con el único aliado que tiene en el mundo: su padre, un eterno fracasado, antiguo motero rebelde y ex presidiario, que se verá en la obligación de vincularse nuevamente con un pasado del que huía para poder salvarla.

Prime Video: reparto de la película Sangre de mi sangre

Mel Gibson

Erin Moriarty

Diego Luna

William H. Macy

Tráiler de la película Sangre de mi sangre