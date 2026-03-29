Los hinchas del Deportivo Maipú y Godoy Cruz disfrutaron una fiesta del fútbol en el Malvinas

Embed - La hinchada de Maipú vs Godoy Cruz

La platea descubierta permaneció vacía y funcionó como pulmón de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.

Embed - La hinchada de Godoy Cruz vs Maipú

Postales de una tarde de fútbol con dos hinchadas

Maipu vs. Godoy Cruz 5

Maipu vs. Godoy Cruz 6

maipu vs godoy cruz

maipu vs godoy cruz 3

El Gringo Sperdutti fue a alentar al Deportivo Maipú

Embed - El Gringo Sperdutti fue a alentar a Maipú

El Cruzado fue local en el Malvinas

Embed - Los hinchas de Maipú antes del cruce con Godoy Cruz

Los hinchas del Tomba volvieron al Malvinas Argentinas

Los seguidores del Tomba volvieron al Malvinas Argentinas, donde su equipo hizo de local durante muchos años.

Embed - Los hinchas de Godoy Cruz volvieron al Malvinas

La última vez fue ante Atlético Grau de Perú, por la Copa Sudamericana, justo antes del regreso al renovado Feliciano Gambarte, donde ha jugado 12 partidos.

Goody Cruz Maipu

Godoy Cruz Maipu 1

Godoy Cruz Maipu 2

Se enfrentaron después de 35 años

Deportivo Maipú y Godoy Cruz no se enfrentaban por torneos de AFA desde el 8 de junio de 1991, justamente en el Malvinas, cuando jugaron para revalidar la plaza del Nacional B y ganó el Cruzado por 2 a 1 al Tomba que había sido campeón en 1990 de la Liga Mendocina.

La ventaja deportiva le pertenecía al equipo de la categoría superior que era Maipú y el triunfo le alcanzó para evitar la revancha, y conservar su plaza.