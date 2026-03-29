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Los hinchas del Deportivo Maipú y Godoy Cruz disfrutaron una fiesta del fútbol en el Malvinas

En el partido entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, por la 7ma fecha de la Primera Nacional se vivió una fiesta con mucho color y el estadio Malvinas Argentinas fue el escenario ideal.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Maipú recibió al Tomba en el Malvinas.

Maipú recibió al Tomba en el Malvinas.

Foto: Martín Pravata/UNO

El Malvinas Argentinas fue el escenario de la cita de este domingo para el enfrentamiento entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la 7ma fecha e interzonal del torneo de la Primera Nacional.

maiou vs godoy cruz 4

Con ambas hinchadas, y mucho calor, se vivió una tarde especial entre los dos equipos mendocinos que juegan en la segunda categoría del fútbol argentino.

maipu vs godoy cruz 1

La apertura del estadio una hora y media antes del inicio, en medio de un fuerte operativo de seguridad, y mientras los simpatizantes del Cruzado se ubicaron en el sector Sur, los de Tomba lo hicieron del lado Norte y hubo un lindo duelo futbolero entre ambas hinchadas.

Embed - La hinchada de Maipú vs Godoy Cruz

La platea descubierta permaneció vacía y funcionó como pulmón de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.

Embed - La hinchada de Godoy Cruz vs Maipú

Postales de una tarde de fútbol con dos hinchadas

Maipu vs. Godoy Cruz 5
Maipu vs. Godoy Cruz 6
maipu vs godoy cruz
maipu vs godoy cruz 3

El Gringo Sperdutti fue a alentar al Deportivo Maipú

Embed - El Gringo Sperdutti fue a alentar a Maipú

El Cruzado fue local en el Malvinas

Embed - Los hinchas de Maipú antes del cruce con Godoy Cruz

Los hinchas del Tomba volvieron al Malvinas Argentinas

Los seguidores del Tomba volvieron al Malvinas Argentinas, donde su equipo hizo de local durante muchos años.

Embed - Los hinchas de Godoy Cruz volvieron al Malvinas

La última vez fue ante Atlético Grau de Perú, por la Copa Sudamericana, justo antes del regreso al renovado Feliciano Gambarte, donde ha jugado 12 partidos.

Goody Cruz Maipu
Godoy Cruz Maipu 1
Godoy Cruz Maipu 2

Se enfrentaron después de 35 años

Deportivo Maipú y Godoy Cruz no se enfrentaban por torneos de AFA desde el 8 de junio de 1991, justamente en el Malvinas, cuando jugaron para revalidar la plaza del Nacional B y ganó el Cruzado por 2 a 1 al Tomba que había sido campeón en 1990 de la Liga Mendocina.

La ventaja deportiva le pertenecía al equipo de la categoría superior que era Maipú y el triunfo le alcanzó para evitar la revancha, y conservar su plaza.

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