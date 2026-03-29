Los hinchas del Deportivo Maipú y Godoy Cruz disfrutaron una fiesta del fútbol en el Malvinas

El Malvinas Argentinas fue el escenario de la cita de este domingo para el enfrentamiento entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la 7ma fecha e interzonal del torneo de la Primera Nacional.
En el partido entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, por la 7ma fecha de la Primera Nacional se vivió una fiesta con mucho color y el estadio Malvinas Argentinas fue el escenario ideal.
El Malvinas Argentinas fue el escenario de la cita de este domingo para el enfrentamiento entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la 7ma fecha e interzonal del torneo de la Primera Nacional.
Con ambas hinchadas, y mucho calor, se vivió una tarde especial entre los dos equipos mendocinos que juegan en la segunda categoría del fútbol argentino.
La apertura del estadio una hora y media antes del inicio, en medio de un fuerte operativo de seguridad, y mientras los simpatizantes del Cruzado se ubicaron en el sector Sur, los de Tomba lo hicieron del lado Norte y hubo un lindo duelo futbolero entre ambas hinchadas.
La platea descubierta permaneció vacía y funcionó como pulmón de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.
Los seguidores del Tomba volvieron al Malvinas Argentinas, donde su equipo hizo de local durante muchos años.
La última vez fue ante Atlético Grau de Perú, por la Copa Sudamericana, justo antes del regreso al renovado Feliciano Gambarte, donde ha jugado 12 partidos.
Deportivo Maipú y Godoy Cruz no se enfrentaban por torneos de AFA desde el 8 de junio de 1991, justamente en el Malvinas, cuando jugaron para revalidar la plaza del Nacional B y ganó el Cruzado por 2 a 1 al Tomba que había sido campeón en 1990 de la Liga Mendocina.
La ventaja deportiva le pertenecía al equipo de la categoría superior que era Maipú y el triunfo le alcanzó para evitar la revancha, y conservar su plaza.