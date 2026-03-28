Deportivo Maipú y Godoy Cruz se enfrentan en el Malvinas Argentinas: formaciones, hora y cómo verlo

Deportivo Maipú- El Deportivo Maipú buscará volver a ganar en el Malvinas Argentinas, donde jugará de local. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Así llega el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú viene de perder de local 1 a 0 ante Midland. El conjunto que dirige Alexis Matteo se ubica penúltimo en la zona B con 4 puntos, lleva dos derrotas seguidas, acumula tres partidos sin ganar -con un empate y dos caídas- y buscará triunfar para salir de los últimos puestos.

alexis-matteo-dt-deportivo-maiipu Alexis Matteo es el DT del Deportivo Maipú.

El elenco de calle Vergara en cinco presentaciones ganó un partido, empató uno y perdió los otros tres restantes.

Mariano Toedtli, DT de Godoy Cruz. Mariano Toedtli es el conductor de Godoy Cruz.

Así llega Godoy Cruz

Godoy Cruz, el equipo conducido por Mariano Toedtli, viene de igualar 1 a 1 con Chaco For Ever, de visitante. El Expreso se mantiene invicto en este torneo con cuatro empates y un triunfo; se ubica 8vo con 7 unidades.

Godoy Cruz 3 Godoy Cruz vuelve a jugar en el Malvina Argentinas, un reducto que conoce.

Deportivo Maipú y Godoy Cruz lucharon por un lugar en la B Nacional:

El único duelo previo por competiciones organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino se disputó el 8 de junio de 1991, en el estadio Estadio Malvinas Argentinas, en el marco de una reválida en el denominado Nacional B.

Fue victoria del Botellero, quién venció 2-1 al Expreso y se mantuvo en el Nacional B con los tantos de Daniel Gauto y Luis Arzubialde. Oscar Pereyra descontó para Godoy Cruz, que llegaba como campeón de la Liga Mendocina de Fútbol 1990 tras vencer en la final a Huracán Las Heras.

Deportivo Maipú fue el primer representante mendocino en la segunda división desde su instauración en 1986 hasta que subió el Tomba en 1994, en el equipo denominado "los héroes del Barro".

maipu tomba.

ingresos al malvinas argentinas.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Nicolás Fernández; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Matías Viguet o Fausto Montero; Franco Saccone y Lisandro Cabrera. DT: Alexis Matteo.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet; Lucas Arce, Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Juan Segundo Morán; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: Malvinas Argentinas (local Deportivo Maipú).

Árbitro: Maximliliano Manduca.

Hora: 17.