Deportivo Maipú y Godoy Cruz se enfrentan en el Malvinas Argentinas: formaciones, hora y cómo verlo

El estadio Malvinas Argentinas será el escenario del choque entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, que se enfrentarán este domingo por el interzonal correspondiente a la 7ma fecha del torneo de la Primera Nacional. En este choque, donde el Cruzado hace de local, se medirán los dos representantes mendocinos que juegan en la segunda categoría del fútbol argentino.
El encuentro que sostendrán el Cruzado y el Tomba se disputará desde las 17, será dirigido por Maximliliano Manduca y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por la plataforma AFA Play.
Este duelo tiene el condimento de que se disputará con la presencia de ambas parcialidades.
Deportivo Maipú y Godoy Cruz lucharon por un lugar en la B Nacional:
El único duelo previo por competiciones organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino se disputó el 8 de junio de 1991, en el estadio EstadioMalvinas Argentinas, en el marco de una reválida en el denominado Nacional B.
Fue victoria del Botellero, quién venció 2-1 al Expreso y se mantuvo en el Nacional B con los tantos de Daniel Gauto y Luis Arzubialde. Oscar Pereyra descontó para Godoy Cruz, que llegaba como campeón de la Liga Mendocina de Fútbol 1990 tras vencer en la final a Huracán Las Heras.
Deportivo Maipú fue el primer representante mendocino en la segunda división desde su instauración en 1986 hasta que subió el Tomba en 1994, en el equipo denominado "los héroes del Barro".
Probables formaciones:
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Nicolás Fernández; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Matías Viguet o Fausto Montero; Franco Saccone y Lisandro Cabrera. DT: Alexis Matteo.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet; Lucas Arce, Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Juan Segundo Morán; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.