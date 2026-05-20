Histórico

Unai Emery ganó por quinta vez la Europa League: los detalles del rey absoluto

El entrenador del Aston Villa volvió a hacer historia: se coronó en la Europa League por quinta vez y nadie la ha ganado tantas veces como él

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
El entrenador español Unai Emery volvió a coronarse en la Europa League, el segundo torneo más importante del Viejo Continente, esta vez dirigiendo al Aston Villa. El equipo de Birmingham cortó una sequía de 44 años sin títulos internacionales y lo logró gracias al DT rey de la competición.

Emery ganó el trofeo por quinta vez mientras que ha disputado la final seis veces, consagrándose con cuatro equipos distintos: Sevilla (en tres oportunidades), Villarreal y Aston Villa.

Unai Emery ganó su quinta Europa League.

El rey de la Europa League

Unai Emery es un especialista nato en la competición ya que sus estadísticas son sorprendentes con cinco títulos en seis finales disputadas:

  • Sevilla: 2014 (en Turín, Italia). Vs. Benfica (Portugal): 0 - 0 y 4 - 2 en los penales.
  • Sevilla: 2015 (en Varsovia, Polonia). Vs. FC Dnipro (Ucrania): 3 - 2.
  • Sevilla: 2016 (en Basilea, Suiza). Vs. Liverpool (Inglaterra): 3 - 1.
  • Villarreal: 2021 (en Gdansk, Polonia). Vs. Manchester United (Inglaterra): 1 - 1 y 11 - 10 en los penales.
  • Aston Villa: 2026 (en Estambul, Turquía). Vs. Friburgo (Alemania): 3 - 0.

De esta manera, la única vez que cayó en la final de la Europa League fue en la edición de 2019 cuando era el DT del Arsenal inglés en el partido que terminó 4 a 1 a favor del Chelsea disputado en Bakú, Azerbaiyán.

La última vez que ganó la Europa League fue con Villarreal en 2021.

Todos los títulos del rey de la Europa League

Además de tener en sus vitrinas cinco Europa League, Emery consiguió siete títulos con el PSG:

  • 2 Supercopa de Francia: 2016 y 2017.
  • 2 Copa de la Liga: 2017 y 2018.
  • 2 Copa de Francia: 2017 y 2018.
  • 1 Liga: 2018.

