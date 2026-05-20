Unai Emery ganó por quinta vez la Europa League: los detalles del rey absoluto

El rey de la Europa League
Unai Emery es un especialista nato en la competición ya que sus estadísticas son sorprendentes con cinco títulos en seis finales disputadas:
- Sevilla: 2014 (en Turín, Italia). Vs. Benfica (Portugal): 0 - 0 y 4 - 2 en los penales.
- Sevilla: 2015 (en Varsovia, Polonia). Vs. FC Dnipro (Ucrania): 3 - 2.
- Sevilla: 2016 (en Basilea, Suiza). Vs. Liverpool (Inglaterra): 3 - 1.
- Villarreal: 2021 (en Gdansk, Polonia). Vs. Manchester United (Inglaterra): 1 - 1 y 11 - 10 en los penales.
- Aston Villa: 2026 (en Estambul, Turquía). Vs. Friburgo (Alemania): 3 - 0.
De esta manera, la única vez que cayó en la final de la Europa League fue en la edición de 2019 cuando era el DT del Arsenal inglés en el partido que terminó 4 a 1 a favor del Chelsea disputado en Bakú, Azerbaiyán.
Unai Emery - Villarreal
La última vez que ganó la Europa League fue con Villarreal en 2021.
Todos los títulos del rey de la Europa League
Además de tener en sus vitrinas cinco Europa League, Emery consiguió siete títulos con el PSG:
- 2 Supercopa de Francia: 2016 y 2017.
- 2 Copa de la Liga: 2017 y 2018.
- 2 Copa de Francia: 2017 y 2018.
- 1 Liga: 2018.