Oscar Ruggeri estalló de bronca tras la polémica en Boca-Cruzeiro: "No es muy difícil"

Qué dijo Ruggeri sobre la polémica en Boca-Cruzeiro

Sin dudas lo sucedido en La Bombonera, en el marco de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, marcó la agenda de los principales medios deportivos a lo largo y ancho del país.

A Boca, en su casa, le anularon el gol del triunfo y no le sancionaron un penal en el último minuto de juego. Las protestas estuvieron a la orden del día en el verde césped y las repercusiones continúan.

Uno de los que habló para expresar sus sensaciones fue Oscar Ruggeri. El Cabezón se mostró crítico con respecto al uso de la tecnología: "Desde que está el VAR no sabemos si está mano se cobra y esta mano no. Esta mano no tuvo la intención, esta otra sí. O es penal y que cobren todas las manos. No es muy difícil. Si te pegó en la mano se terminó, es penal”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056927087630402044&partner=&hide_thread=false ¡TODO BOCA RECLAMÓ ESTA MANO SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO ANTE CRUZEIRO!



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Cuando Morena Beltrán, su compañera en la pantalla de ESPN, alegó que los jugadores comenzarían a apuntar directamente a las manos de su rival para forzar la infracción, el Cabezón respondió: “Apuntale a las manos, qué querés que haga”.

“¿Cuándo es mano y cuándo no? Hay interpretación, pero hay veces que la cobran y otras que no. Es un despelote, cobren todas las manos y se terminó“, continuó Ruggeri con su protesta sobre el reglamento.

Antes de finalizar el campeón del mundo se refirió a la situación previa al gol anulado a Merentiel, cuando habían dos pelotas dentro del campo: “En la del gol una pelota casi choca a la otra. Si se paraba la jugada ahí no estaríamos hablando del gol anulado a Merentiel. Toda la vida se paró el partido por eso. Es ilícito”.