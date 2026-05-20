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Oscar Ruggeri estalló de bronca tras la polémica en Boca-Cruzeiro: "No es muy difícil"

Oscar Ruggeri, actual panelista de ESPN, se refirió a la polémica que se generó en el final del partido entre Boca y Cruzeiro por Copa Libertadores

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Oscar Ruggeri habló de la polémica en Boca-Cruzeiro.

Oscar Ruggeri habló de la polémica en Boca-Cruzeiro.

Boca y Cruzeiro empataron 1-1 en un polémico partido disputado en La Bombonera. El VAR fue el principal protagonista de la jornada luego de anularle un gol al Xeneize por mano de Milton Delgado y por no cobrarle un penal en la última jugada del partido. Entre las miles de voces que se expresaron al respecto, una de las que resaltó del resto fue la de Oscar Ruggeri.

El Cabezón, actual panelista del programa F90 de ESPN, expresó todo su enojo con respecto al uso de la tecnología y a la aplicación del reglamento en este tipo de jugadas donde la pelota pega en la mano de los futbolistas.

cruzeiro, boca

Qué dijo Ruggeri sobre la polémica en Boca-Cruzeiro

Sin dudas lo sucedido en La Bombonera, en el marco de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, marcó la agenda de los principales medios deportivos a lo largo y ancho del país.

A Boca, en su casa, le anularon el gol del triunfo y no le sancionaron un penal en el último minuto de juego. Las protestas estuvieron a la orden del día en el verde césped y las repercusiones continúan.

Uno de los que habló para expresar sus sensaciones fue Oscar Ruggeri. El Cabezón se mostró crítico con respecto al uso de la tecnología: "Desde que está el VAR no sabemos si está mano se cobra y esta mano no. Esta mano no tuvo la intención, esta otra sí. O es penal y que cobren todas las manos. No es muy difícil. Si te pegó en la mano se terminó, es penal”.

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Cuando Morena Beltrán, su compañera en la pantalla de ESPN, alegó que los jugadores comenzarían a apuntar directamente a las manos de su rival para forzar la infracción, el Cabezón respondió: “Apuntale a las manos, qué querés que haga”.

“¿Cuándo es mano y cuándo no? Hay interpretación, pero hay veces que la cobran y otras que no. Es un despelote, cobren todas las manos y se terminó“, continuó Ruggeri con su protesta sobre el reglamento.

Antes de finalizar el campeón del mundo se refirió a la situación previa al gol anulado a Merentiel, cuando habían dos pelotas dentro del campo: “En la del gol una pelota casi choca a la otra. Si se paraba la jugada ahí no estaríamos hablando del gol anulado a Merentiel. Toda la vida se paró el partido por eso. Es ilícito”.

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