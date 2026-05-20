Destino Venezuela: la ubicación costera elegida por los hinchas de Independiente Rivadavia para vivir la previa del partido por Copa Libertadores

Playa y costa para disfrutar: el lugar elegido por los hinchas de Indepediente Rivadavia

La Guaira es una localidad ubicada a aproximadamente una hora de la ciudad de Caracas y cuenta con balnearios para disfrutar de un día de playa y del calor de las tierras venezolanas.

El estado limita al norte con el Mar Caribe, y pertenecía, en otra época, al distrito federal. A partir de 1998, este municipio se elevó a estado como actualmente se lo conoce. Con 1497 kilómetros cuadrados, es el segundo estado menos extenso pero con gran densidad de población. El clima es tropical y aloja un elevado índice de humedad.

Embed - Los hinchas de Independiente Rivadavia disfrutaron de un día de playa en La Guaira

Existen varios sitios costeros para que los turistas o habitantes puedan aprovechar un día a la orilla del mar. Descansar viendo el oleaje y apreciar el paisaje venezolano. Playa Los Corales, Los Cocos, Paraíso, Waikikí, Playa Grandes, son algunos de los nombres de los lugares que pueden visitarse en la localidad de La Guaira.

Embed - Los hinchas apostados en la playa Los Corales de La Guaira

La playa Los Corales fue la elegida por los hinchas de Independiente Rivadavia para disfrutar el día previo al partido que la Lepra disputará este jueves ante Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

Con banderas, alegría, cantos y mucho entusiasmo, los simpatizantes de Independiente Rivadavia transcurrieron un día agradable y de disfrute.