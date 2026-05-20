Luna azul, el impactante fenómeno astronómico que iluminará el cielo nocturno de mayo

Luna azul, el fenómeno astronómico que iluminará el cielo en mayo

En la astronomía moderna, el término Luna azul (Blue Moon) se utiliza para describir un evento estrictamente de calendario. Se denomina así a la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes.

Los tiempos se han alineado perfectamente para ofrecer un doble espectáculo implacable; en donde la primera Luna llena del mes (la Luna de flores) iluminó el cielo el pasado 1 de mayo, abriendo el camino para este esperado desenlace.

Más precisamente, será el próximo 31 de mayo la fecha en al que este fenómeno astronómico tendrá lugar en el cielo nocturno, donde los aficionados no requerirán de ningún tipo de equipamiento sofisticado para verlo.

Super luna azul 2.jpg El próximo 31 de mayo, la Luna azul iluminará el cielo nocturno.

Para apreciar mejor este fenómeno astronómico, es fundamental alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades para apreciar el brillo máximo de la Luna, aunque siempre dependerás de un cielo completamente despejado para ver este fenómeno.

El origen del nombre

Las teorías que intentan explicar este nombre son tan fascinantes como el fenómeno astronómico en sí. La hipótesis más extendida viaja hasta la Inglaterra de la Edad Media.

En aquel entonces, a esta segunda Luna llena se la llamaba "belewe", una palabra del inglés antiguo que significaba "traidora", debido a que rompía las reglas habituales del calendario. COn el paso de los siglos, se convirtió en "blue" con el término Luna Azul.

Asimismo, existen registros históricos donde grandes erupciones volcánicas arrojaron tanto humo y cenizas a la atmósfera que, por un efecto de refracción de la luz, hicieron que la Luna se viera azulada en el cielo, aportando también al término.