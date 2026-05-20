Gonzalo Klusener sigue disfrutando de jugar al fútbol en FADEP a los 42 años

El experimentado delantero de 42 años fue una de la figuras en el ascenso al Federal A y hoy es pieza clave en el equipo que dirige Diego Pozo. Con respecto al triunfo frente a Huracán Las Heras, aseguró: "Creo que hicimos un muy buen partido y la victoria fue justa. En el primer tiempo el rival tuvo dos ocasiones claras, tras dos errores, por suerte tenemos un gran arquero. Después dominamos el partido y en el segundo tiempo marcamos el gol porque fuimos a buscar el triunfo".

Gonzalo Klusener destacó la levantada que ha tenido el equipo, tras un comienzo donde no podía ganar. "En el torneo tuvimos cinco fechas sin poder ganar y ahora hemos podido conseguir buenos resultados. Tenemos mucha confianza en lo que puede dar el equipo, tenemos un gran plantel y ahora estamos cerca de los puestos de clasificación, en una zona muy pareja, donde todos los partidos son muy difíciles".

Pity Aracena y Klusener Gonzalo Klusener está junto al Pity Aracena, los dos jugadores más experimentados de FADEP.

Gonzalo Kluseser se siente feliz en Mendoza

El ex delantero de Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú disfruta de jugar en FADEP, donde es uno de los líderes del equipo junto al arquero Pity Aracena.

Lo que viene para FADEP en el inicio de la segunda rueda del Federal A

Por la 10ma fecha y primera de las revanchas, FADEP volverá a jugar de local, en esta ocasión lo hará frente a Costa Brava. El encuentro se disputará este domingo desde las 11.30.