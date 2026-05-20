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Gonzalo Klusener sigue disfrutando de jugar al fútbol en FADEP a los 42 años

Gonzalo Klusener, delantero y referente de FADEP, se refirió a la campaña del equipo en el torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gonzalo Klusener disfruta del fúbol jugando en FADEP.

Gonzalo Klusener disfruta del fúbol jugando en FADEP.

Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

FADEP se quedó con el duelo de equipos mendocinos, ya que le ganó 1 a 0 ante Huracán Las Heras, por la 9ª y última fecha de la primera rueda de la fase de grupos de la Zona 3 del Torneo Federal A. El delantero Gonzalo Klusener analizó el presente del equipo.

El equipo de Diego Pozo sacó siete unidades en el certamen, producto de dos triunfos y un empate.

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Gonzalo Klusener, el experimentado delantero de FADEP, es una de las figuras del equipo de Diego Pozo.

Gonzalo Klusener, el experimentado delantero de FADEP, es una de las figuras del equipo de Diego Pozo.

El experimentado delantero de 42 años fue una de la figuras en el ascenso al Federal A y hoy es pieza clave en el equipo que dirige Diego Pozo. Con respecto al triunfo frente a Huracán Las Heras, aseguró: "Creo que hicimos un muy buen partido y la victoria fue justa. En el primer tiempo el rival tuvo dos ocasiones claras, tras dos errores, por suerte tenemos un gran arquero. Después dominamos el partido y en el segundo tiempo marcamos el gol porque fuimos a buscar el triunfo".

Gonzalo Klusener destacó la levantada que ha tenido el equipo, tras un comienzo donde no podía ganar. "En el torneo tuvimos cinco fechas sin poder ganar y ahora hemos podido conseguir buenos resultados. Tenemos mucha confianza en lo que puede dar el equipo, tenemos un gran plantel y ahora estamos cerca de los puestos de clasificación, en una zona muy pareja, donde todos los partidos son muy difíciles".

Pity Aracena y Klusener
Gonzalo Klusener est&aacute; junto al Pity Aracena, los dos jugadores m&aacute;s experimentados de FADEP.

Gonzalo Klusener está junto al Pity Aracena, los dos jugadores más experimentados de FADEP.

Gonzalo Kluseser se siente feliz en Mendoza

El ex delantero de Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú disfruta de jugar en FADEP, donde es uno de los líderes del equipo junto al arquero Pity Aracena.

Lo que viene para FADEP en el inicio de la segunda rueda del Federal A

Por la 10ma fecha y primera de las revanchas, FADEP volverá a jugar de local, en esta ocasión lo hará frente a Costa Brava. El encuentro se disputará este domingo desde las 11.30.

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