Gonzalo Klusener, el eterno goleador que busca hacer historia y llegar con FADEP al Federal A

"Hemos tenido un buen torneo, pero vamos paso a paso. Estoy contento por mi momento personal, pero lo importante es que el equipo siga avanzando. Esto es paso a paso, todos queremos lograr el objetivo", opinó el atacante.

Gonzalo Klusener ha dejado su marca en todos los clubes por lo que pasó, incluidos Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú: "La verdad es que disfruto mucho poder jugar en esta institución e integrar este grupo".

"Siempre fui de entrenarme bien y me preparé para competir y esta no es la excepción".

"Desde el primer día que llegué a esta institución me han tratado muy bien. Me siento muy cómodo con muchas ganas de venir a entrenar todos los días y dejar todo en la cancha".

Gonzalo Klusener jugó en Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú en Mendoza

Gonzalo Klusener llegó a Mendoza para jugar en Arsenal de Sarandí, equipo en el que actuó la última temporada.

En Mendoza vistió las camisetas de Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú y ahora busca hacer historia con FADEP.