Gonzalo Klusener, el eterno goleador que busca hacer historia y llegar con FADEP al Federal A

FADEP jugará la revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur frente a Estudiantes de San Luis, en condición de local, y para cumplir el objetivo, tras el 0 a 0 de la ida, necesita los goles de Gonzalo Klusener.
A los 42 años Gonzalo Klusener sigue disfrutando del fútbol y en FADEP va por el objetivo de ascender al Federal A
El encuentro tendrá lugar este sábado 7 de febrero desde las 18 y el delantero de 42 años es una de sus figuras del equipo de Russell que está a dos partidos de dar el salto al Torneo Federal A.
El experimentado delantero es el goleador del equipo con 16 tantos y no solo sigue disfrutando del fútbol sino es una de las figuras del conjunto dirigido por Diego Pozo.
"Hemos tenido un buen torneo, pero vamos paso a paso. Estoy contento por mi momento personal, pero lo importante es que el equipo siga avanzando. Esto es paso a paso, todos queremos lograr el objetivo", opinó el atacante.
Gonzalo Klusener ha dejado su marca en todos los clubes por lo que pasó, incluidos Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú: "La verdad es que disfruto mucho poder jugar en esta institución e integrar este grupo".
"Siempre fui de entrenarme bien y me preparé para competir y esta no es la excepción".
"Desde el primer día que llegué a esta institución me han tratado muy bien. Me siento muy cómodo con muchas ganas de venir a entrenar todos los días y dejar todo en la cancha".
Gonzalo Klusener llegó a Mendoza para jugar en Arsenal de Sarandí, equipo en el que actuó la última temporada.
En Mendoza vistió las camisetas de Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú y ahora busca hacer historia con FADEP.