Clausuraron una conocida playa de Chile por la aparición de una medusa que genera toxinas

Fragata portuguesa La aparición de la fragata portuguesa, un hidrozoo tóxico, obligó al municipio de Concón a cerrar Playa Amarilla. Gentileza Diario Biobío

Qué es la fragata portuguesa y por qué es peligrosa

Aunque parece una medusa, la fragata portuguesa (Physalia physalis) es en realidad un hidrozoo colonial, es decir, un conjunto de organismos que funcionan como una sola entidad.

Se caracteriza por un flotador visible en la superficie -se ve como una especie de globo azulado- y largos tentáculos que pueden medir desde 2 hasta 20 metros, difíciles de distinguir en el agua.

Es justamente en esos tentáculos donde se concentra la toxina. El contacto puede producir quemaduras dolorosas, incluso cuando el animal está muerto o varado en la arena. Por ese motivo, las autoridades sanitarias recomiendan no acercarse bajo ninguna circunstancia.

Por qué apareció en esta playa de Concón

Aparición de Fragata Portuguesa en playa Mansa de Punta del Este Este es el hidrozoo conocido como fragata portuguesa que puede quemar la piel al tomar contacto con sus tentáculos.

Cantarero explicó que la presencia de esta especie de medusas suele estar asociada a un aumento de la temperatura del agua. En los últimos días se registraron corrientes más cálidas en la zona de Valparaíso, Viña y Concón, lo que incrementa las probabilidades de que los hidrozoos lleguen a la costa.

“Mientras más altas son las temperaturas, mayores son las posibilidades de aparición”, señaló el funcionario, quien aclaró que el fenómeno no es habitual pero tampoco excepcional y que responde a condiciones ambientales específicas.

Casos registrados y seguimiento permanente

De acuerdo con la información oficial, se detectaron 6 fragatas portuguesas en Playa Amarilla y 3 personas resultaron afectadas por contacto con los tentáculos. Ninguno de los casos fue grave, pero se activaron los protocolos sanitarios correspondientes.

Desde el municipio remarcaron que la playa cuenta con un sistema de vigilancia y seguimiento activo las 24 horas, los 7 días de la semana, para evaluar la evolución de la situación y determinar cuándo podría levantarse la clausura.

Qué puede provocar una quemadura

El director de Salud de Concón explicó que la gravedad de una quemadura por la fragata portuguesa depende de la superficie de piel expuesta y de la sensibilidad de cada persona. En la mayoría de los casos, los síntomas incluyen picazón intensa y ardor, similares a una quemadura común.

Sin embargo, en personas alérgicas pueden presentarse cuadros más severos, como dificultad para respirar o enrojecimiento generalizado de la piel, signos que pueden advertir sobre una reacción grave. “Son casos aislados”, aclaró Cantarero, aunque recomendó consultar siempre al sistema de salud ante cualquier síntoma.

El Quisco también mantiene restricciones

La situación no se limita a la playa de Concón. Según informaron autoridades sanitarias chilenas, en la localidad de El Quisco -una localidad ubicada al sur de Valparaíso- también se detectaron fragatas portuguesas, por lo que continúan las restricciones en algunas de sus playas, como medida preventiva.

En ese marco, las autoridades pidieron a residentes y turistas respetar la señalización, evitar el contacto con estos organismos y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúa la vigilancia en toda la costa.

Por el momento, no hay una fecha definida para la reapertura de Playa Amarilla, pero el seguimiento se mantiene activo y la decisión dependerá de la evolución de las condiciones sanitarias.

Qué hacer en caso de una picadura

Desde el departamento de Salud de Concón recomendaron que, ante una picadura de fragata portuguesa, la persona afectada sentirá un dolor intenso, similar a una quemadura, acompañado de enrojecimiento de la piel.

En ese caso, se debe lavar de inmediato la zona con agua de mar y retirar los restos visibles de tentáculos raspando suavemente con un objeto rígido, como una tarjeta de plástico. Advirtieron que no se debe aplicar agua dulce ni frotar la piel con arena o toallas, ya que eso puede agravar la lesión.

Si se dispone de vinagre blanco doméstico, puede utilizarse sumergiendo la zona afectada entre 15 y 30 minutos o aplicándolo directamente sobre la lesión.

En caso de que los síntomas persistan o se agraven, se recomienda acudir a la red asistencial con la que cuenta Chile. Además, se encuentra disponible el servicio de orientación Salud Responde, al 600 360 7777.