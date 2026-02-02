Punta del Este: hallaron una peligrosa especie marina y las autoridades piden máxima precaución

Una especie venenosa hallada en las playas de Punta del Este

Recomendaciones oficiales y medidas de seguridad para bañistas

La Intendencia de Maldonado emitió un comunicado en el que exhorta a la población y a los turistas a tener especial cuidado al bañarse, en particular en la zona de la Playa Mansa a la altura de la parada 31, donde se detectó la especie. El oceanógrafo Pablo Núñez, del Departamento de Gestión Ambiental, explicó que los pólipos defensivos de estos celenterados poseen toxinas incluso más potentes que las de otras medusas comunes.

Entre las principales recomendaciones para quienes entren al agua o se expongan a la presencia de fragatas portuguesas se destacan:

Evitar el contacto físico con estos organismos, tanto vivos como muertos.

con estos organismos, tanto vivos como muertos. En caso de picadura, no lavar con agua dulce , ya que esto puede activar más células urticantes, sino enjuagar con agua de mar para retirar tentáculos y restos de cnidocitos.

, ya que esto puede activar más células urticantes, sino enjuagar con para retirar tentáculos y restos de cnidocitos. Aplicar compresas frías de agua salada para aliviar dolor y disminuir la inflamación.

para aliviar dolor y disminuir la inflamación. Acudir a un centro de salud si los síntomas persisten o empeoran.

Estas advertencias se suman a las medidas que suelen indicarse en la temporada alta para fenómenos naturales marinos, como la presencia de algas o fauna invasiva, y son parte de los protocolos preventivos para minimizar riesgos en zonas de alta concurrencia.

Las autoridades de Maldonado alertaron por su veneno, pidiendo extremar cuidados al bañarse.

Impacto en la temporada turística y recomendaciones para visitantes

La aparición de la fragata portuguesa ocurre en plena temporada de verano, cuando Punta del Este es uno de los destinos favoritos de turistas de toda América Latina, incluyendo miles de argentinos. Ante esto, entidades municipales han reforzado la vigilancia en las playas y recuerdan la importancia de respetar las banderas de seguridad y las indicaciones de guardavidas, que pueden informar sobre la presencia de especies marinas peligrosas o condiciones del mar adversas.

Aunque la fragata portuguesa tiene un impacto relativamente puntual y su presencia no implica automáticamente cierre de playas, las autoridades subrayan que la prevención y la información son clave para evitar picaduras y garantizar la seguridad de bañistas y turísticos durante su estadía.