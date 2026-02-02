Punta del Este: hallaron una peligrosa especie marina y las autoridades piden máxima precaución

Las autoridades de Punta del Este, Uruguay, emitieron una alerta sanitaria para bañistas tras el hallazgo de la fragata portuguesa, una especie marina con potente veneno urticante, en la Playa Mansa. La Intendencia de Maldonado recomendó extremar las precauciones al ingresar al mar para evitar picaduras dolorosas y reacciones adversas. El aviso llega en plena temporada turística, cuando miles de veraneantes y turistas argentinos y de otros países disfrutan de las costas del balneario.
Qué es la fragata portuguesa y por qué representa un riesgo para los bañistas
La fragata portuguesa también llamada carabela portuguesa, “agua mala” o “botella azul” es un organismo colonial marino compuesto por múltiples zooides especializados que funcionan en conjunto. Aunque recuerda a una medusa, en realidad no lo es: su estructura gelatinosa y sus tentáculos pueden contener toxinas muy poderosas capaces de causar dolor intenso, irritación cutánea y reacciones en el sistema nervioso si entra en contacto con la piel humana.
Los expertos señalan que estos organismos utilizan sus largos tentáculos que pueden superar varios metros como mecanismo de defensa, liberando veneno a través de células urticantes llamadas cnidocitos. Aunque los casos de picaduras fatales son extremadamente raros, los efectos locales y sistémicos pueden ser severos, especialmente para niños, personas con alergias o quienes entren en contacto prolongado. Por eso, las autoridades uruguayas recomiendan no manipularlas, ni siquiera cuando están muertas en la orilla.
Recomendaciones oficiales y medidas de seguridad para bañistas
La Intendencia de Maldonado emitió un comunicado en el que exhorta a la población y a los turistas a tener especial cuidado al bañarse, en particular en la zona de la Playa Mansa a la altura de la parada 31, donde se detectó la especie. El oceanógrafo Pablo Núñez, del Departamento de Gestión Ambiental, explicó que los pólipos defensivos de estos celenterados poseen toxinas incluso más potentes que las de otras medusas comunes.
Entre las principales recomendaciones para quienes entren al agua o se expongan a la presencia de fragatas portuguesas se destacan:
- Evitar el contacto físico con estos organismos, tanto vivos como muertos.
- En caso de picadura, no lavar con agua dulce, ya que esto puede activar más células urticantes, sino enjuagar con agua de mar para retirar tentáculos y restos de cnidocitos.
- Aplicar compresas frías de agua salada para aliviar dolor y disminuir la inflamación.
- Acudir a un centro de salud si los síntomas persisten o empeoran.
Estas advertencias se suman a las medidas que suelen indicarse en la temporada alta para fenómenos naturales marinos, como la presencia de algas o fauna invasiva, y son parte de los protocolos preventivos para minimizar riesgos en zonas de alta concurrencia.
Impacto en la temporada turística y recomendaciones para visitantes
La aparición de la fragata portuguesa ocurre en plena temporada de verano, cuando Punta del Este es uno de los destinos favoritos de turistas de toda América Latina, incluyendo miles de argentinos. Ante esto, entidades municipales han reforzado la vigilancia en las playas y recuerdan la importancia de respetar las banderas de seguridad y las indicaciones de guardavidas, que pueden informar sobre la presencia de especies marinas peligrosas o condiciones del mar adversas.
Aunque la fragata portuguesa tiene un impacto relativamente puntual y su presencia no implica automáticamente cierre de playas, las autoridades subrayan que la prevención y la información son clave para evitar picaduras y garantizar la seguridad de bañistas y turísticos durante su estadía.