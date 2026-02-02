Revelan supuestos vínculos entre Jeffrey Epstein y el argentino Roberto Giordano

En esos correos, fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein pospuso un encuentro con Barak argumentando que debía viajar a Punta del Este de forma urgente, lo que coincide con la presencia del argentino Giordano en ese balneario, donde organizaba eventos de moda y espectáculos de alta sociedad.

Además, la documentación incluye transferencias de dinero a cuentas vinculadas a Giordano, que se remontan incluso a una década antes de esa última visita, según los extractos bancarios incluidos en la investigación. Los montos y la frecuencia de los giros aún están bajo análisis, pero varios de estos pagos parecen estar relacionados con la logística económica de los megadesfiles y eventos de Giordano, reuniones que congregaban celebridades y figuras de alto perfil en Uruguay y Argentina.

El Departamento de Justicia de EEUU publicó nuevos documentos sobre Jeffrey Epstein en enero de este año.

Quién era Roberto Giordano y por qué llama la atención su aparición en los archivos

Roberto Giordano fue un peluquero y empresario argentino conocido por organizar grandes desfiles y eventos de moda en Punta del Este y otras capitales del Cono Sur durante las décadas de 1980, 1990 y 2000. En estos eventos, desfilaban modelos reconocidas y asistían personalidades del mundo del espectáculo, lo que lo convirtió en una figura destacada dentro del ambiente social de la región.

Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por problemas legales: Giordano fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado argentino y por el incumplimiento en el pago de aportes a más de 500 empleados. Pasó sus últimos años radicado en Uruguay y falleció en noviembre de 2024, antes de que los documentos se divulgaran públicamente.

Su aparición en los archivos de Epstein sorprendió a analistas y periodistas, ya que hasta ahora no se conocía que el financista estadounidense hubiera tenido contactos financieros sostenidos con figuras del mundo del espectáculo sudamericano, más allá de su esfera conocida en Estados Unidos y Europa.

Polémica vinculación entre Roberto Giordano y Jeffrey Epstein.

Qué significa esta revelación y qué investigaciones podrían venir

Los archivos que también forman parte de una publicación masiva que incluye más de tres millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes del caso Epstein han renovado el interés global en la red de contactos del magnate y las formas en que se movía para expandir su red de influencia internacional.

Aunque la aparición del nombre de Giordano en estos documentos no implica por sí sola una acusación penal directa, sí abre una nueva línea de investigación sobre la dimensión económica y social de las relaciones de Epstein fuera de Estados Unidos, especialmente en eventos de alta sociedad en Sudamérica. Además, los investigadores y periodistas señalan que este tipo de conexiones podría ayudar a comprender mejor cómo Epstein tejió una red global de contactos, que incluía desde políticos y empresarios hasta figuras del entretenimiento y la moda.

La divulgación de estos archivos se produce en un contexto de amplio escrutinio internacional sobre el caso Epstein y ha generado ya repercusiones en diferentes países, aunque las autoridades estadounidenses han advertido que la publicación no necesariamente implica la apertura automática de nuevos procesos legales sin evidencia adicional verificable.