Lindsey Vonn no se baja: acelera la recuperación con la mira puesta en los Juegos Olímpicos

El accidente en Crans-Montana —una carrera que terminó siendo cancelada tras su caída— volvió a poner el foco en su estado físico. Aun así, Vonn también se tomó un momento para enviarle su apoyo a la noruega Marte Monsen, quien sufrió un fuerte golpe en la misma competencia y debió ser retirada en camilla.

Tres días después del impacto, toda la energía está puesta en llegar a tiempo. El gran objetivo del regreso que anunció en octubre de 2024 siempre fue el descenso olímpico de Cortina, la prueba reina que quiere disputar en Milano Cortina 2026. No hay indicios de que piense bajarse de esa meta. Incluso en el horizonte aparece una posible combinada por equipos junto a Shiffrin y un super-G que, en sus planes originales, iba a marcar el cierre de su carrera.

El calendario corre, pero el clima podría jugar a favor. Se pronostican nevadas en los próximos entrenamientos oficiales, y una eventual cancelación le daría horas extra de recuperación. En este escenario, cada día vale oro.

Con 41 años y una trayectoria marcada por regresos que parecían imposibles, Vonn vuelve a enfrentarse a su rival más conocido: el tiempo. Su fortaleza mental sigue siendo su mejor aliada. Y mientras ella insiste en que su sueño olímpico sigue vivo, el mundo del esquí sigue atento sabiendo que, si alguien puede pelear hasta el final, es Lindsey Vonn.