Dal Farra y Baruzzi, los abanderados en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026

La decisión fue tomada por la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, luego de las postulaciones realizadas por las federaciones nacionales. Ambos esquiadores ya cuentan con experiencia olímpica, tras haber participado en Beijing 2022, y volverán a representar al país en la máxima cita del deporte invernal.

Baruzzi, de 27 años, compite en esquí alpino y acumula una extensa trayectoria internacional. Entre sus principales resultados se destacan sus Top 30 en el Mundial de Cortina d’Ampezzo 2021 y en la Copa del Mundo de Kranjska Gora 2025. Al confirmarse su designación como abanderada, la barilochense expresó: “Ser seleccionada para representar a Argentina en mis segundos Juegos Olímpicos es un orgullo enorme y una gran responsabilidad. Espero llevar la bandera bien arriba y representar de la mejor manera posible al país y a todos los que sueñan con algún día estar acá”.