Dal Farra y Baruzzi, los abanderados en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026

Argentina empieza a vivir la cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y ya tiene definidos a quienes encabezarán la delegación argentina en la ceremonia de apertura. Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi fueron elegidos como abanderados argentinos, un reconocimiento al recorrido y al presente de dos atletas formados en Bariloche.
La decisión fue tomada por la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, luego de las postulaciones realizadas por las federaciones nacionales. Ambos esquiadores ya cuentan con experiencia olímpica, tras haber participado en Beijing 2022, y volverán a representar al país en la máxima cita del deporte invernal.
Baruzzi, de 27 años, compite en esquí alpino y acumula una extensa trayectoria internacional. Entre sus principales resultados se destacan sus Top 30 en el Mundial de Cortina d’Ampezzo 2021 y en la Copa del Mundo de Kranjska Gora 2025. Al confirmarse su designación como abanderada, la barilochense expresó: “Ser seleccionada para representar a Argentina en mis segundos Juegos Olímpicos es un orgullo enorme y una gran responsabilidad. Espero llevar la bandera bien arriba y representar de la mejor manera posible al país y a todos los que sueñan con algún día estar acá”.
Dal Farra, de 25 años, es uno de los nombres propios del esquí de fondo argentino. En la última temporada logró un hito histórico al convertirse en el primer argentino en finalizar el exigente Tour de Ski, considerado el evento más importante del circuito de Copas del Mundo. Además, fue el mejor sudamericano en los Campeonatos Mundiales de esquí nórdico de Trondheim 2025 y Planica 2023.
La delegación argentina en Milano Cortina 2026 estará integrada por ocho deportistas, la más numerosa desde Turín 2006, y competirá en esquí alpino, esquí de fondo y luge. Además de Dal Farra y Baruzzi, el equipo estará compuesto por Nicole Begue y Tiziano Gravier en esquí alpino; Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González y Mateo Saum en esquí de fondo; y Verónica Ravenna en luge.