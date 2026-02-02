Histórico triunfo de la argentina Agostina Vietti en Val Thorens

El freeride argentino vivió una jornada histórica. La argentina Agostina Vietti se consagró en la segunda fecha del Freeride World Tour 2026, disputada en Val Thorens, Francia, y se convirtió en la primera mujer del país y sudamericana en ganar una competencia del circuito más exigente de la disciplina.
Luego de haber sido cuarta en la fecha inaugural de Baqueira Beret (España), la esquiadora de San Martín de los Andes confirmó su gran presente y dio un paso clave en su camino dentro del FWT. El triunfo la deja muy bien posicionada en la pelea por un lugar en las finales de la temporada.
La competencia se desarrolló en condiciones ideales, con más de 20 centímetros de nieve polvo recién caída, un escenario perfecto para el freeride, que se caracteriza por descensos fuera de pista y líneas naturales elegidas por cada atleta. En ese contexto, Vietti firmó una bajada de alto riesgo, eligiendo sectores empinados de la montaña y ejecutando grandes drops naturales con solidez y control. El jurado la premió con un puntaje de 77,33, el más alto del evento.
“Es un orgullo enorme llevar la bandera argentina a lo más alto del freeride mundial. Este resultado es fruto de mucho trabajo, constancia y pasión. Voy a seguir entrenando y dando lo mejor para continuar creciendo y persiguiendo este sueño”, expresó la neuquina tras su victoria.
El Freeride World Tour 2026 cuenta con cuatro fechas clasificatorias, de las cuales solo las mejores atletas acceden a las finales. Tras sus actuaciones en España y Francia, Vietti continuará compitiendo en el Georgia Pro (del 22 al 28 de febrero) y el Fieberbrunn Pro (del 5 al 10 de marzo). Si logra mantenerse entre las mejores del ranking, avanzará a las finales del Alaska Pro (USA) y el tradicional Xtreme Verbier Pro (Suiza), cierre de la temporada.
En paralelo al FWT, Agostina Vietti integrará el equipo argentino en el primer Campeonato Mundial de Freeride FIS, que se disputará del 1 al 6 de febrero en Ordino Arcalís, Andorra. Será un evento histórico para la disciplina, organizado por la Federación Internacional de Ski (FIS), que a partir de ahora se realizará cada dos años.
Argentina obtuvo tres de los cuatro cupos asignados a Sudamérica. El equipo estará integrado por Vietti (esquí femenino), Dante Ginaca (snowboard masculino) y Tomás Castelli (esquí masculino), junto a la chilena Isidora Assler en snowboard femenino.
La actuación de Vietti confirma el crecimiento del freeride en el país y con su victoria en Val Thorens, Agostina Vietti no solo hizo historia: también abre una nueva etapa para el freeride argentino.