El slopestyle del Freeski World Cup tuvo en Laax una de esas paradas que sirven para tomar dimensión real del momento de cada atleta. En la sede de Suiza, Eileen Gu y Birk Ruud volvieron a dejar en claro por qué siguen siendo favoritos cuando se habla del freeski, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.
Gu y Ruud se afirman como las referencias del slopestyle rumbo a los Juegos Olímpicos
En la final femenina, Gu mostró su jerarquía desde el arranque. Su primer run fue el más sólido de la competencia y terminó siendo suficiente para asegurar la victoria. Lejos de conformarse, la doble campeona olímpica volvió a salir a buscar un nivel todavía más alto, arriesgando incluso cuando el resultado ya estaba a su favor. El intento terminó en una caída fuerte, que generó preocupación en el público, pero sin consecuencias físicas y siendo fiel a su identidad de competir siempre al límite.
Laax no solo la dejó nuevamente en lo más alto del podio, sino que además le permitió alcanzar un récord histórico al convertirse en la primera atleta del freeski en llegar a 20 victorias en Copas del Mundo. Un número que habla de regularidad, evolución técnica y una gran capacidad para rendir bajo presión.
En la competencia masculina, Birk Ruud volvió a confirmar su afinidad con el circuito de Laax. El noruego se quedó otra vez con la victoria gracias a una bajada limpia y técnica. Más allá del resultado, el noruego destacó el valor de sentirse pleno y conectado con la montaña, un aspecto clave en una disciplina donde la cabeza pesa tanto como la destreza.
La parada de Laax funcionó como referencia dentro del camino rumbo a Milán-Cortina 2026, donde el slopestyle se disputará en el Snow Park de Livigno. En ese contexto, las actuaciones de Gu y Ruud refuerzan los pronósticos como favoritos en la antesala olímpica.
Con la temporada entrando en la etapa final, Gu y Ruud siguen marcando el ritmo de la disciplina.