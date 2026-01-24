Gu y Ruud se afirman como las referencias del slopestyle rumbo a los Juegos Olímpicos

En la final femenina, Gu mostró su jerarquía desde el arranque. Su primer run fue el más sólido de la competencia y terminó siendo suficiente para asegurar la victoria. Lejos de conformarse, la doble campeona olímpica volvió a salir a buscar un nivel todavía más alto, arriesgando incluso cuando el resultado ya estaba a su favor. El intento terminó en una caída fuerte, que generó preocupación en el público, pero sin consecuencias físicas y siendo fiel a su identidad de competir siempre al límite.

Laax no solo la dejó nuevamente en lo más alto del podio, sino que además le permitió alcanzar un récord histórico al convertirse en la primera atleta del freeski en llegar a 20 victorias en Copas del Mundo. Un número que habla de regularidad, evolución técnica y una gran capacidad para rendir bajo presión.