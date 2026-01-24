Argentina confirmó sus atletas para los Juegos Olímpicos de Invierno

BeFunky-collage (44)

La nómina se completa con Verónica Ravenna, la atleta más experimentada del equipo. Especialista en luge, disputará sus terceros Juegos Olímpicos tras PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Nacida en Buenos Aires y radicada desde joven en Canadá, es una referencia histórica del deporte de hielo argentino.

Italia, escenario con historia

Milano Cortina 2026 marcará la tercera vez que Italia será anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno, luego de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006. Las competencias se repartirán en distintas sedes: Cortina d’Ampezzo será clave para el esquí alpino femenino y el luge, Bormio recibirá el alpino masculino y Val di Fiemme será el corazón del esquí de fondo.

El foco también en los Paralímpicos

Una vez finalizados los Juegos Olímpicos, llegará el turno de los Juegos Paralímpicos, del 6 al 15 de marzo. Allí, Enrique Plantey aparece como el gran nombre argentino en esquí alpino. El mendocino viene de lograr un bronce histórico en Copa del Mundo en el slalom gigante de Courchevel y buscará cerrar su carrera paralímpica de la mejor manera, después de haber sido cuarto en Beijing 2022.

En esquí de fondo paralímpico, Nicolás Lima ya tiene su lugar asegurado, mientras que Omar Lorenzo podría sumarse como cupo extra para la delegación.

Embed - Federación Argentina de Ski Snowboard y Andinismo on Instagram: "¡Hay Equipo! Pero es mucho más que eso. Es años de trabajo, sacrificio y sueños compartidos . Es el trabajo de quienes nos representan y de un grupo humano que desde que dieron sus primeros pasos en la nieve les brindan su apoyo, dedicación, tiempo y compromiso. Acá está el Team Argentina de Milano-Cortina 2026 Hagamos que sientan todo el calor de la hinchada Argentina " View this post on Instagram

Argentina llega con una delegación numerosa para su historia reciente, con atletas jóvenes que siguen creciendo y otros que ya saben lo que es competir en lo más alto. Milano Cortina 2026 asoma como una oportunidad para seguir consolidando el camino… y por qué no, para ilusionarse con algo más.