Argentina confirmó sus atletas para los Juegos Olímpicos de Invierno

Se vienen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno y, para los que seguimos la nieve de cerca, la cuenta regresiva ya empezó. Italia volverá a ser sede olímpica y Argentina dirá presente con una delegación que combina juventud, experiencia y varios nombres que llegan con recorrido internacional. Del 6 al 22 de febrero de 2026 se disputarán los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, y del 6 al 15 de marzo será el turno de los Juegos Paralímpicos.
El Comité Olímpico Argentino confirmó que serán ocho los atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno, la mayor delegación desde Turín 2006. El equipo competirá en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge. En esquí alpino, la bandera argentina estará en manos de Francesca Baruzzi, Nicole Begue y Tiziano Gravier.
En esquí de fondo, la delegación estará integrada por Agustina Groetzner, Nahiara Díaz, Franco Dal Farra y Mateo Sauma, con un mix interesante entre experiencia y nuevas caras.
La nómina se completa con Verónica Ravenna, la atleta más experimentada del equipo. Especialista en luge, disputará sus terceros Juegos Olímpicos tras PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Nacida en Buenos Aires y radicada desde joven en Canadá, es una referencia histórica del deporte de hielo argentino.
Italia, escenario con historia
Milano Cortina 2026 marcará la tercera vez que Italia será anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno, luego de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006. Las competencias se repartirán en distintas sedes: Cortina d’Ampezzo será clave para el esquí alpino femenino y el luge, Bormio recibirá el alpino masculino y Val di Fiemme será el corazón del esquí de fondo.
El foco también en los Paralímpicos
Una vez finalizados los Juegos Olímpicos, llegará el turno de los Juegos Paralímpicos, del 6 al 15 de marzo. Allí, Enrique Plantey aparece como el gran nombre argentino en esquí alpino. El mendocino viene de lograr un bronce histórico en Copa del Mundo en el slalom gigante de Courchevel y buscará cerrar su carrera paralímpica de la mejor manera, después de haber sido cuarto en Beijing 2022.
En esquí de fondo paralímpico, Nicolás Lima ya tiene su lugar asegurado, mientras que Omar Lorenzo podría sumarse como cupo extra para la delegación.
Argentina llega con una delegación numerosa para su historia reciente, con atletas jóvenes que siguen creciendo y otros que ya saben lo que es competir en lo más alto. Milano Cortina 2026 asoma como una oportunidad para seguir consolidando el camino… y por qué no, para ilusionarse con algo más.