Brignone volvió a competir en Italia: ilusión rumbo a los Juegos Olímpicos

La segunda manga fue el punto más alto del día para la italiana. Brignone se soltó, atacó con decisión y cruzó la meta con el cronómetro en verde, quedando momentáneamente en la punta cuando aún restaban seis corredoras. Cinco terminaron superándola, pero ya nada podía arruinar una gran vuelta. Al finalizar, la emoción la desbordó.

“Cruzar la línea de llegada con la luz verde me hace muy feliz, después de todas las emociones que viví hoy”, contó. Y fue sincera al analizar su estado: “Creo que me voy a quedar en Cortina d’Ampezzo para entrenar fuerte las disciplinas de velocidad. Todavía me falta un poco de confianza; hago bien dos curvas y freno en la siguiente”.

BeFunky-collage (53)

La victoria quedó en manos de la austríaca Julia Scheib, que con un tiempo total de 2:19.85 logró el primer triunfo de Austria en la Erta, por delante de Camille Rast y Sara Hector. Mikaela Shiffrin terminó cuarta, en otra actuación consistente sobre una pista que no perdona.

Más allá del resultado, la jornada fue una verdadera fiesta del esquí. Más de 10.000 personas siguieron la primera manga y se estima que entre 13.000 y 15.000 espectadores colmaron Plan de Corones a lo largo del día. La Erta, con más puertas que en ediciones anteriores y una nieve durísima por las temperaturas bajo cero, volvió a confirmarse como una de las pistas más selectivas del circuito femenino.

Para Brignone, el sexto puesto a 292 días de su lesión vale como una victoria. “Me voy de acá muy feliz. No sé con cuánta confianza, pero sí con mucha felicidad”, resumió. Y con Cortina cada vez más cerca, su regreso no es solo simbólico: sino una señal fuerte para lo que viene.