Esquel: La Hoya abre venta de pases para el invierno 2026

La compra se realiza desde el sitio oficial de La Hoya. Una vez completado el proceso, el visitante recibe un código QR para retirar el pase activado en la Terminal de Ómnibus de Esquel o directamente en la base del cerro durante la temporada.

Si hay algo que distingue a La Hoya hace años es la calidad de su nieve. Gracias a su orientación sur, el centro mantiene nieve seca, liviana y compacta durante gran parte de la temporada, incluso cuando otros cerros empiezan a sentir el desgaste del invierno.

Esa característica convirtió al cerro chubutense en uno de los preferidos tanto para quienes recién empiezan como para esquiadores y snowboarders más experimentados que buscan buenas condiciones técnicas.

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Además, la montaña ofrece 30 pistas para todos los niveles, 8 medios de elevación y una cota máxima de 2.075 metros sobre el nivel del mar. A eso se suman propuestas como caminatas con raquetas y paseos en aerosilla para quienes prefieren disfrutar la nieve desde otro lugar.

Otro de los puntos fuertes de La Hoya es su cercanía con la ciudad. En pocos minutos se puede pasar del centro de Esquel a la montaña, algo que no suele ser tan habitual en otros destinos de nieve del país.

Desde 2019, el concesionario viene realizando inversiones constantes en infraestructura, medios de elevación y calidad de servicio. Para la temporada 2026, el foco estará puesto especialmente en reforzar la seguridad en pista y seguir mejorando la experiencia general del visitante.

La temporada mantendrá tarifas competitivas dentro del mercado argentino. El pase diario tendrá un valor de $100.000, mientras que la Chipcard costará $7.000 adicionales por única vez para quienes no tengan una.

Con vuelos directos desde Buenos Aires y una ciudad que acompaña con gastronomía, hotelería y servicios turísticos para todos los presupuestos, Esquel vuelve a aparecer como uno de los planes más tentadores para el invierno 2026.