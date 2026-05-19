Bariloche: Catedral lanza preventa para esquí 2026 con precios desde $160.000

Preventa de pases para esquiar en Bariloche 2026

Catedral Alta Patagonia anunció oficialmente el inicio de la preventa de pases para la temporada 2026, con una tarifa promocional desde $160.000 para el pase diario esquiador, exclusiva para pagos en efectivo. Desde la empresa explicaron que la idea es que quienes viajen puedan organizar el viaje con tiempo y evitar demoras una vez que arranque el fuerte movimiento en la montaña.

Los pases ya se pueden comprar de manera online y retirar en distintos puntos habilitados: la base del Cerro Catedral, el Aeropuerto Internacional de Bariloche y la oficina de Reconquista 602, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, quienes hagan la compra por internet recibirán un código QR para agilizar el retiro de los tickets y reducir tiempos de espera, especialmente durante las semanas más concurridas de la temporada.

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De cara al invierno 2026, Catedral también reforzó su apuesta tecnológica. A través de la app oficial del centro de esquí, los visitantes podrán consultar en tiempo real el estado de las pistas, los medios de elevación, las condiciones de nieve, mapas interactivos e información operativa actualizada durante toda la jornada.

La aplicación ya está disponible tanto para iPhone como para Android y forma parte de una estrategia orientada a simplificar la experiencia del turista desde antes de llegar a la montaña.

Desde Catedral destacaron que esta temporada estará marcada por una de las inversiones en infraestructura más importantes de los últimos años dentro del complejo.

Actualmente, el centro de esquí cuenta con 1.200 hectáreas esquiables y 67 pistas, además de mejoras operativas y nuevos servicios digitales pensados para optimizar accesos, circulación y servicios dentro del cerro.

La apuesta apunta a seguir consolidando a Bariloche como uno de los destinos de nieve más importantes de Sudamérica, en una temporada que genera grandes expectativas tanto para el turismo nacional como internacional.

Mientras las temperaturas empiezan a bajar en la cordillera, Bariloche ya se prepara para recibir miles de turistas que cada invierno llegan en busca de nieve, montaña y días de esquí en el centro invernal más emblemático de la Argentina.