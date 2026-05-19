Neuquén se prepara para la temporada: todo lo que hay que saber

Expectativas y fechas clave para la temporada de esquí

La obra reemplaza a un sistema anterior histórico, que ya se encontraba cerca del final de su vida útil. Desde NeuquénTur confirmaron que la inauguración está prevista para el fin de semana del 20 de junio, siempre dependiendo de las condiciones de nieve.

Por ahora, Chapelco todavía no informó cuánto costarán los pases esta temporada, aunque se espera que las tarifas se conozcan en las próximas semanas.

En Villa La Angostura, Cerro Bayo ya oficializó sus precios para el invierno 2026. Los pases diarios para adultos arrancarán en $111.400 en temporada baja y llegarán hasta $136.500 en los períodos de mayor demanda. En el caso de los menores, los valores irán desde $87.100 hasta $106.800. Además, el centro de esquí mantendrá descuentos especiales para residentes patagónicos y opciones de financiación para compras anticipadas.

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Más al norte neuquino, Caviahue Ski Resort proyecta abrir sus pistas el 27 de junio con una propuesta muy apuntada al turismo familiar. El complejo volverá a ofrecer promociones con alojamiento y pases combinados, además de eventos que ya son un clásico del invierno. Entre ellos aparecen el Rugby Extreme, previsto para el 4 y 5 de julio, y el Snow Polo, que se disputará el 15 y 16 de agosto sobre la nieve de Caviahue.

Por su parte, el Parque de Nieve Batea Mahuida abrirá el 1 de julio en Villa Pehuenia, bajo la administración de la comunidad Mapuche Puel. El pase diario costará $60.000 en temporada alta y $50.000 en temporada baja, mientras que los residentes de localidades cercanas tendrán tarifas diferenciales. Además, el parque realizó mejoras en estacionamientos y confiterías para esta temporada.

En paralelo, el frío ya empieza a hacerse sentir en Neuquén. Durante esta semana se esperan temperaturas bajo cero, heladas intensas y condiciones que podrían favorecer las primeras nevadas importantes en la cordillera.

Con nuevas inversiones, eventos confirmados y expectativas altas para el turismo, la Patagonia neuquina empieza a entrar definitivamente en modo invierno.