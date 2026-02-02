Luis Caputo negó la versiones sobre un giro del Tesoro de Estados Unidos para el pago al FMI

caputo 17 12 Luis Caputo habló del pago al FMI.

Caputo precisó que los DEG se compran a países que cuentan con disponibilidad, y que en esta oportunidad el vendedor fue el Tesoro estadounidense. En ese marco, remarcó que la operatoria no implica un préstamo ni una asistencia financiera extraordinaria.

“No hay ningún préstamo, no es nueva deuda. Es una operación que se hace siempre cada vez que se le paga al Fondo”, sostuvo.Según detalló, la Argentina utiliza dólares para comprar los DEG, recibe esos activos y luego los transfiere al FMI para cancelar el pago de intereses correspondiente. “Si el Fondo cobrara en dólares, se le pagaría directamente en dólares. Pero como cobra en DEG, hay que hacer esta operación”, explicó.

El ministro también indicó que Estados Unidos suele vender DEG debido a que cuenta con excedentes, lo que facilita este tipo de transacciones, y subrayó que el mecanismo no modifica el nivel de endeudamiento del país ni supone ayuda externa.

Luis Caputo negó una pelea con Techint

Caputo también se refirió a la polémica generada por la adjudicación de una licitación a una empresa india, en la que Techint quedó relegada, y negó que exista un enfrentamiento con el grupo empresario.

“Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación; no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el resultado del proceso refleja un cambio de esquema económico. “Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, se sostenía haciéndole creer a la gente que la energía era gratis. Se construyó a las apuradas un gasoducto que se le cargó a la gente: la tonelada del tubo costó cerca de U$S 4.000. En esta licitación salió a U$S 1.400”, ejemplificó.

No salir a los mercados internacionales

Asimismo, el ministro aclaró que, pese a la baja del riesgo país, el equipo económico no tiene previsto emitir deuda en los mercados internacionales en el corto plazo.

“Quien determina primero si hay acceso al financiamiento o no es el propio mercado. No resulta necesario salir a demostrarlo. Lo importante es que no vamos a salir al mercado: es exactamente lo contrario de lo que se viene diciendo”, afirmó.

Luis Caputo explicó que esta decisión responde a dos razones estructurales. “La Argentina tuvo déficit en 113 de los últimos 124 años. Eso llevó a que el Estado absorbiera todo el crédito disponible, tanto local como internacional, lo que se conoce como crowding out”, señaló.

En contraposición, destacó que el país atraviesa por primera vez un proceso inverso, denominado crowding in. “A medida que la Argentina cancela deuda, los fondos que reciben esos dólares buscan reinvertirlos en riesgo argentino, es decir, en deuda argentina”, concluyó.

Fuentes: A24.com y Radio Mitre