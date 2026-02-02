Leve suba de las tasas del plazo fijo: cuánto pagan hoy los principales bancos de Argentina

En los últimos días, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una tendencia a la suba, estabilizándose recientemente en un rango de entre el 23% y el 28% nominal anual según el banco, en sintonía con la desaceleración de la inflación y las decisiones de política monetaria del Banco Central.

Plazo-Fijo-Tasas-de-interes-leve-suba-1 El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.