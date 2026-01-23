El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, realizó una positiva evaluación del viaje oficial al Foro Económico Mundial de Davos y sostuvo que el presidente Javier Milei se posiciona como un factor clave para la llegada de inversiones al país.
Davos, Milei y las inversiones: la lectura positiva de Caputo sobre el viaje presidencial
El ministro de Economía, Luis Caputo, definió como “muy fructífera” la participación argentina en el Foro Económico y dijo que Milei se consolida como líder global
“Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos”, expresó Caputo, titular del Palacio de Hacienda a través de sus redes sociales.
Según Caputo, el presidente Javier Milei continúa afianzándose como “referente y líder mundial de las ideas de la libertad”, con un reconocimiento internacional creciente. En ese sentido, remarcó que el mandatario es cada vez “más respetado y escuchado” en los principales foros globales.
Caputo y su mirada sobre las inversiones para la economía real
El ministro subrayó que ese posicionamiento no es un dato menor, ya que -afirmó- contribuye de manera decisiva a impulsar inversiones en la economía real. “Es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, dijo.
Durante su estadía en Davos, el presidente Milei mantuvo reuniones con empresarios y banqueros, a quienes buscó convencer sobre su enfoque económico, especialmente en materia de energía.
En paralelo, Caputo mantuvo un breve contacto con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien por el momento no confirmó el envío de una misión del organismo a Buenos Aires.
Respaldo empresarial y señales del rumbo económico
En en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei consiguió esta semana respaldo empresarial en medio de señales del rumbo económico de la Argentina. Más allá de su discurso, Milei dialogó con unos 80 directores ejecutivos de empresas líderes a nivel internacional y aprovechó para exhibir coincidencias con la agenda de comercio exterior del ex mandatario estadounidense Donald Trump, particularmente en relación con la conformación de un grupo orientado a promover la paz en el mundo.
Durante sus intervenciones, el jefe de Estado buscó disipar interrogantes sobre la dirección del programa económico y subrayó la proyección de la Argentina como actor central en la producción de energía y recursos mineros en los próximos años.
Milei puso especial énfasis en el equilibrio fiscal alcanzado por segundo año consecutivo y remarcó el respaldo social obtenido para sostener ese sendero de ordenamiento de las cuentas públicas.
Con información de Noticias Argentinas