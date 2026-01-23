Davos, Milei y las inversiones: la lectura positiva de Caputo sobre el viaje presidencial

Caputo y su mirada sobre las inversiones para la economía real

El ministro subrayó que ese posicionamiento no es un dato menor, ya que -afirmó- contribuye de manera decisiva a impulsar inversiones en la economía real. “Es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, dijo.

caputo X El mensaje de Caputo en redes sociales tras el Foro de Davos.

Durante su estadía en Davos, el presidente Milei mantuvo reuniones con empresarios y banqueros, a quienes buscó convencer sobre su enfoque económico, especialmente en materia de energía.

En paralelo, Caputo mantuvo un breve contacto con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien por el momento no confirmó el envío de una misión del organismo a Buenos Aires.

Respaldo empresarial y señales del rumbo económico

En en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei consiguió esta semana respaldo empresarial en medio de señales del rumbo económico de la Argentina. Más allá de su discurso, Milei dialogó con unos 80 directores ejecutivos de empresas líderes a nivel internacional y aprovechó para exhibir coincidencias con la agenda de comercio exterior del ex mandatario estadounidense Donald Trump, particularmente en relación con la conformación de un grupo orientado a promover la paz en el mundo.

Durante sus intervenciones, el jefe de Estado buscó disipar interrogantes sobre la dirección del programa económico y subrayó la proyección de la Argentina como actor central en la producción de energía y recursos mineros en los próximos años.

Milei puso especial énfasis en el equilibrio fiscal alcanzado por segundo año consecutivo y remarcó el respaldo social obtenido para sostener ese sendero de ordenamiento de las cuentas públicas.

Con información de Noticias Argentinas