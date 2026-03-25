Dueños de camiones pidieron cambios impositivos tras las reiteradas subas del combustible

Ricardo Squartini, de la entidad, explicó que la situación ha llevado a muchas empresas a trabajar al costo o directamente a pérdida. "Hay personas que se han endeudado para comprar nuevas unidades y no pueden parar de trabajar porque tienen que seguir pagando", dijo. Sin embargo, descartó despidos, cierres de empresas o medidas de fuerza.

La suba generalizada de los combustibles en la región

El problema no es exclusivo de Argentina. En Chile, el flamante ministro de Hacienda Jorge Quiroz anunció este lunes una suba histórica de combustibles a partir del jueves, y en minutos se llenaron las estaciones de servicio de todo el país. La gasolina de 93 octanos subirá unos $370 pesos chilenos por litro y el diésel entre $570 y $580. "Es un shock de los más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto desde los años 70", justificó el funcionario, quien anunció medidas de compensación como el congelamiento del precio del transporte público y subsidios a taxis y colectivos por 6 meses.

Bencinazo combustibles Chile Largas filas en Chile para cargar combustible después de las subas.

En Brasil, el diesel S-10 aumentó un 19% y el común un 22%. México anunció estímulos fiscales para evitar que el costo se traslade a los usuarios, mientras que Bolivia garantizó que los precios no volverán a subir al menos hasta mediados de año.

En ese contexto, el encarecimiento del transporte internacional -sobre todo desde y hacia Chile y Brasil- de mercaderías podría terminar impactando en los precios de los bienes que circulan entre los países de América Latina, y Argentina no quedará al margen, según confirmaron las fuentes consultadas.

Camioneros autoconvocados de Mendoza también reclamaron

Camioneros mendocinos se plegaron a una manifestación de transportistas de distintas provincias por el aumento de los combustibles de las últimas semanas y "la nula actualización de los valores de los fletes".

Los autoconvocados aseguraron que el precio del combustible representa alrededor de la mitad de los costos del transporte y denunciaron que la situación se ha vuelto insostenible.