En busca de más ventas, los mayoristas extendieron otra semana la Black Week

Desde CADEM destacaron que durante la primera semana se incorporaron nuevos clientes, es decir, aquellos que nunca habían comprado en el canal. Y lo atribuyeron a la necesidad de hacer rendir el presupuesto familiar.

Inflación1.JPG Alimentos y bebidas rebajados hasta 40%, uno de los rubros más atractivos de la Black Week, que los mayoristas extendieron al 31.

Los productos rebajados en Black Week

El éxito de la convocatoria se explica por el nivel de ofertas en los rubros más sensibles para el bolsillo. Las promociones son definidas por cada empresa y los descuentos alcanzan hasta 40% en productos de consumo masivo.

El foco principal estuvo puesto en alimentos, bebidas y artículos esenciales de perfumería y limpieza diaria. La prórroga del evento mantendrá su alcance federal para garantizar el acceso tanto en el sector urbano como en el interior.

Los beneficios continuarán disponibles en alrededor de 200 sucursales, entre las cuales hay 8 mayoristas de Mendoza. Y abarcan locales físicos y comercio electrónico, para aquéllos mayoristas que cuentan con tiendas online.

La urgencia por consolidar la Black Week se fundamenta también en la necesidad de revertir los indicadores negativos del sector. Según INDEC las ventas en supermercados y mayoristas cayeron en los primeros meses del año hasta 2%.