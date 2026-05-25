Luego de una semana de buenos resultados en ventas, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) decidió prorrogar la Black Week. Aunque vencía este domingo 24 de mayo, seguirá hasta el próximo 31.
En busca de más ventas, los mayoristas extendieron otra semana la Black Week
Seguirá hasta el domingo 31 de mayo, tras una suba de ventas de 25%. Las familias aprovecharon más productos con rebajas de hasta 40% de rebaja que los comerciantes
Según datos del sector, los locales adheridos reportaron un aumento de ventas de hasta 25% en sus góndolas. Por eso la cámara que agrupa a más de 200 mayoristas de todo el país optó por estirar el calendario de beneficios otra semana.
El balance de la primera semana de Black Week arrojó además una fuerte respuesta de familias, que superaron a los comerciantes, sobre todo negocios de cercanía, el otro perfil de clientes que tienen los mayoristas.
Desde CADEM destacaron que durante la primera semana se incorporaron nuevos clientes, es decir, aquellos que nunca habían comprado en el canal. Y lo atribuyeron a la necesidad de hacer rendir el presupuesto familiar.
Los productos rebajados en Black Week
El éxito de la convocatoria se explica por el nivel de ofertas en los rubros más sensibles para el bolsillo. Las promociones son definidas por cada empresa y los descuentos alcanzan hasta 40% en productos de consumo masivo.
El foco principal estuvo puesto en alimentos, bebidas y artículos esenciales de perfumería y limpieza diaria. La prórroga del evento mantendrá su alcance federal para garantizar el acceso tanto en el sector urbano como en el interior.
Los beneficios continuarán disponibles en alrededor de 200 sucursales, entre las cuales hay 8 mayoristas de Mendoza. Y abarcan locales físicos y comercio electrónico, para aquéllos mayoristas que cuentan con tiendas online.
La urgencia por consolidar la Black Week se fundamenta también en la necesidad de revertir los indicadores negativos del sector. Según INDEC las ventas en supermercados y mayoristas cayeron en los primeros meses del año hasta 2%.