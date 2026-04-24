Cayeron las ventas en supermercados y mayoristas: qué, cuánto y cómo compramos

inflacion gondolas supermercado Según el INDEC las ventas en supermercados se contrajeron 3,1% contra 2025. Imagen ilustrativo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Y aunque ambos formatos comerciales acusaron menos ventas en comparación con el 2025, la variación cambia si se comparan con las de comienzos de año. Respecto de enero, los súper mejoraron sus números levemente (0,3%), lo que les reportó un acumulado de -2,1%. En tanto que para los autoservicios mayoristas también dieron negativo (-0,7%).

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Ticket promedio en supermercados y mayoristas

Lo dicho: cuánto gastamos al final del ticket de compra es todo un termómetro de la crisis de consumo. En los supermercados, que venían de un buen cierre del 2025 en ventas, el ticket promedio fue de $35.058, lo que representa una variación del 28% interanual.

Al quedar esta cifra muy por debajo de la inflación acumulada (30%), se confirma que el poder de compra de los argentinos ha disminuido: gastamos más nominalmente, pero nos llevamos menos productos a casa.

Para los clientes habituales de los mayoristas, el ticket ascendió a $44.110. Un monto 23,7% superior al del mismo período del 2025, lo que implica mayor rezago frente al aumento general de precios.

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Formas de pago y consumo: qué compramos y cómo pagamos

El informe destaca el ascenso imparable de las billeteras virtuales. Para los supermercados son el medio que más creció (55%), aunque las tarjetas de crédito representaron casi la mitad de todo lo que facturaron en el mes.

Por su parte, en los mayoristas las plataformas digitales ya son el medio más utilizado gracias a promos y descuentos semanales: en febrero representaron más de $105 mil millones, pero el pago en efectivo fue la forma que más creció de un año al otro, con el 57% (ventas por $86.820 millones).

¿Qué productos elegimos a la hora de ir a comprar a grandes superficies comerciales? El ranking tiene sus matices según el punto de venta.

En los supermercados los clientes compraron más carnes (47% arriba de febrero 2025), frutas y verduras (37% más) y comidas para llevar (rotisería), aunque los productos de almacén son los de mayor peso en las ventas totales.

Si el destino elegido es un mayorista, el foco está puesto en stock de mercadería: además de carnes, cuya demanda creció 62% interanual, el abastecimiento suma artículos de almacén (30,2%), panificados y lácteos (23,5% en cada caso).